VMAs: *NSYNC treten erstmals seit zehn Jahren wieder auf (Video)

Bei den 2023er MTV Video Music Awards am Dienstagabend (12. September) sorgten wahrscheinlich *NSYNC für die größte Überraschung. An einem Abend voller Höhepunkte und Gewinner:innen gaben sich Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, JC Chasez und Chris Kirkpatrick die Ehre und sorgten bei ihren Fans für staunende Gesichter. Es war das erste Mal seit 2013, dass das Quintett wieder gemeinsam auf der Bühne stand.

*NSYNC-Reunion: Gibt es auch bald wieder neue Musik?

Das letzte Mal, als die fünf Boyband-Pioniere zusammen performten, war vor zehn Jahren. Damals gab der auf Solo-Pfaden wandelnde Justin Timberlake ein Medley seiner größten Hits auf den MTV VMAs, als er seinen „Video Vanguard Award“ entgegennahm. Dabei durften seine Ex-Kollegen von *NSYNC selbstverständlich nicht fehlen.

Bei den diesjährigen VMAs überreichten die fünf Männer den Award für „Best Pop“, der an Taylor Swift ging – der großen Gewinnerin 2023. Swift schien genauso überrascht wie die restlichen Zuschauer:innen und wurde gar zum Fangirl, als ihre Vorbilder den Preis überreichten: „Ich hatte eure Puppen! Was passiert jetzt? Sie haben was vor und ich muss wissen was. Ihr seid Pop in Person!“, rief Swift aufgeregt ins Mikrofon, während sie ihren Award entgegennahm.

Kurz vor den MTV VMAs spekulierten Fans, ob es zu einer Reunion von *NSYNC kommen könnte. Bereits mehrere Tage zuvor seien Timberlake, Fatone und Bass gemeinsam in New York City gesichtet worden, das nur wenige Autominuten von der VMA-Location in Newark entfernt ist. Auch Filmplakate zu „Trolls Band Together“, in dem Timberlake einer animierten Figur seine Stimme leiht, gaben Anlass zur Spekulation. Darauf ist das „N“ des ikonischen Band-Logos zu sehen, sowie ein QR-Code, der zu einem bisher unbekannten Song führt.

Handelt es sich dabei etwa um neues Material von *NSYNC? Noch ist nichts bestätigt, jedoch machen sich Fans Hoffnung, dass schon bald einer der erfolgreichsten Boybands aller Zeit ihr Comeback feiern wird.

