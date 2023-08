Pop-Kultur Festival 2023: Anfahrt, Zeiten, Highlights, Wetter, Tickets

Am 30. August geht es los mit dem Festival in der Hauptstadt. Hier gibt's alle Infos.

Seitdem es 2015 ins Leben gerufen wurde, hat das Pop-Kultur Festival in Berlin ein Ziel: Junge Talente aus der Musikszene, aus dem Filmbereich und der Kunst zusammenzubringen und der Welt vorzustellen. Vor allen Dingen soll es bei dem Indoor- und Outdoor-Event in der Kulturbrauerei darum gehen, den Horizont der Besucher:innen für Kunst zu erweitern.

Die Möglichkeit, in Workshops und Diskussionsrunden mit Künstler:innen mit den verschiedensten Hintergründen in Kontakt zu treten, ist der Zweck des umfassenden Programms. Ab dem 30. August geht es los – und bis zum 1. September können vielerlei Performances und Konzerte bewundert werden.

Zum diesjährigen Line-up gehören etwa die New Yorker Slowcore-Pioniere von Codeine. Anfang und Mitte der 1990er-Jahre prägte die Band mit ihrem schwerfälligen Sound ein Genre, dass erst später mit bekannten Namen wie Low und Carrissa’s Wierd groß werden sollte. Nach einer fast dreißigjährigen Pause kehrten sie 2022 mit einem verschollen geglaubten Album zurück und spielen nun ihre wahrscheinlich letzte Tour. Eine gute Gelegenheit also, das Indie-Trio nochmal live zu sehen.

Ebenfalls mit dabei ist auch die Indie-Rock-Sängerin Indigo Sparke. Ihr aktuelles Album HYSTERIA erschien 2022 und wurde von Aaron Dessner produziert, der nicht nur The National gründete, sondern auch auch mit Taylor Swift im Studio stand. Auf dem Pop-Kultur Festival wird sie ihr neue Platte vorstellen. Alles Weitere zum Programm findet ihr hier.

Wie schon zuvor setzt das Pop-Kultur Festival auf volle Barrierefreiheit und Inklusion, damit alle Besucher:innen gleichberechtigt teilhaben können. Für umfassende Sicherheit steht auch ein Awareness-Team beim Event bereit.

Anfahrt

Die vollständige Adresse der Berliner Kulturbrauerei lautet: Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist diese am besten mit den Tramlinien M1, M10 und M12 erreichbar. Haltestelle ist die Eberswalder Straße. Via U-Bahn ist die U2 die beste Wahl. Haltestellen hier sind ebenso Eberswalder Straße und Senefelder Platz. Die S-Bahnlinien S42, S4 und S8 sind ebenso Optionen, die ihr bis zur Station Schönhauser Allee nehmen könnt. Von dort aus sind es nochmal 15 Minuten zu Fuß.

Mit dem Auto bieten sich die Stadtautobahn B96 sowie die Schönhauser Allee an. Aber Vorsicht: Es gibt nicht allzu viele Parkmöglichkeiten in und um die Kulturbrauerei. Bitte auch auf Parkzonen und Halteverbote achten.

Zeiten

Sämtliche Konzerte sind über die verschiedenen Locations der Kulturbrauerei verteilt. Dazu gehören neben dem Kesselhaus auch der Frannz Club sowie die Alte Kantine und weitere. Überschneidungen im Programm sind daher auch nicht zu vermeiden. Codeine spielen etwa am Freitag, den 1. September, um 21.40 Uhr im Kesselhaus. Zur gleichen Zeit spielen dann im Palais die Post-Hardcore-Band Fheels. Plant also Laufwege und eure Konzerte dementsprechend ein.

Den kompletten Zeitplan findet auf der Webseite des Events.

Highlights

Neben den schon genannten Musiker:innen, gibt es zahlreiche weitere Highlights auf Pop-Kultur Festival 2023. Dazu gehören beispielsweise das Projekt „Can I Kick It? Yes, You Can!“, das sich im Zuge der kommenden Fußball-EM 2024 mit dem Thema Fußball und Popkultur beschäftigt. Im Zuge dessen wird es auch einige Kurzfilme rund um den Ball geben.

Weitere musikalische Highlights, die wir euch ans Herz legen wollen, sind der Kölner Rapper Albi X, die Art-Pop-Künstlerin Charlotte Brandi, deren Album AN DEN ALPTRAUM mit fünf von sechs Sternen von der ME-Redaktion bedachte wurde, und auch die R’n’B-Sängerin T’neeya. Weiterhin gibt es viele weitere Nachwuchsmusiker:innen, die die Bühnen des Festivals rocken werden.

Wetter

Von Mittwoch (30. August) bis Freitag (1. September) werden angenehme 21 bis 25 Grad Höchsttemperatur erwartet. Die Tiefstemperaturen liegen bei 13 bis 15 Grad. Für den 31. August wird im Verlauf des Tages etwas Regen erwartet. Ansonsten bleibt es trocken, bei einem Mix aus Sonne und Wolken.

Tickets

Karten sind über die Webseite des Pop-Kultur Festivals verfügbar. Der Preis für das gesamte Event liegt bei 75,90 Euro. Ein Tagesticket kostet 31 Euro.