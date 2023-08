Lana Del Rey: Die besten Live-Momente der Dream-Pop-Ikone

Während Lana Del Rey zuletzt in einem Waffle House gearbeitet haben soll, schwelgen wir in Erinnerungen

Wenn man den Namen Lana Del Rey hört, denkt man direkt an ihre raue und zugleich sanfte Stimme. Neben ihren Songs und den Inhalten, die sie darin thematisiert, ist die Sängerin vor allem für ihr Auftreten bekannt. Dabei wird Stil bei der Sängerin großgeschrieben – sei es optisch oder technisch. Durch diesen wurde die 38-Jährige nicht nur zur erfolgreichen Sängerin, sondern auch zur Ikone ihres Genres. Um die Aura von Lana Del Rey ein Stückchen näher erleben zu können, bietet es sich als Fan an, seine Blumenkrone hervorzuholen und sie live auf Konzerten zu sehen. Da ihre nächsten Shows in Deutschland allerdings noch nicht geplant sind, muss man sich wohl eher mit Aufzeichnungen ihrer Performances zufriedengeben. Doch das heißt nicht, dass man die Sängerin mit weniger Glanz und Gloria erlebt, denn auch live gab es schon einige einprägsame Momente und Darbietungen. Wir haben für euch die besten zusammengefasst.

1. „Video Games“ (live bei David Letterman, 2012)

Nachdem Lana Del Rey für ihren Live-Auftritt von „Blue Jeans“ bei SNL im Januar 2012 kritisiert worden war und die Fans sich über ihre schiefen Töne schockiert zeigten, lagen die Augen vor allem auf ihre nächste Live-Performance. Diese gab Lana Del Rey einen Monat später bei David Letterman und revidierte mit ihrer Show wieder jegliche Zweifel.

2. „Blue Jeans“ (live im The Scala Club – London, 2011)

Apropos „Blue Jeans“: Dass es sich bei dem SNL-Auftritt für einen einmaligen Ausrutscher handelte, bewies Lana Del Rey bereits im Jahr zuvor. 2011 performte die Dream-Pop-Queen „Blue Jeans“ in London und zeigte von smoothen bis hohen Tönen die volle Palette. Dies wurde auch durch die Darbietung der Band nochmals unterstrichen.

3. „Heart Shaped Box“ (live Le Galaxie — Amnéville, 2013)

Die „National Anthem“-Sängerin nutzt Live-Shows nicht nur um den Spirit ihrer Musik aufleben zu lassen, sondern auch, um mit neuen Facetten zu überraschen. Bei ihrer Darbietung von „Heart Shaped Box“ in Frankreich zeigte sie, wie sie in Sekundenbruchteilen zwischen lässiger Nachahmung der Gitarre und wilden hohen Tönen pendeln kann.

4. „Video Games“ (live im Vicar Street — Dublin, 2013)

Auch wenn wir „Video Games“ auf dieser Liste schon hatten, geht es bei diesem Live-Moment weniger um den gesanglichen Auftritt als die emotionale Ebene. Während ihrer Show in Dublin bedankt sich die Sängerin bei ihren Fans für ihren Support, die Reaktion des Publikums berührt Del Rey so sehr, dass sie vor und während ihres Acts mehrmals in Tränen ausbricht.

5. „Wicked Game“ ft. Chris Isaak (live im Hollywood Bowl, 2019)

Während ihres Konzerts im Hollywood Bowl holte sich Lana Del Rey so einige Gäste auf die Bühne. Einer davon war Chris Isaak, um gemeinsam seinen Song „Wicked Game“ (1989) zu performen. Zum Live-Duett sagte die 38-Jährige vorab: „Ich weiß nicht, ob ich diesen Song so schön wie er singen kann, aber wir können nicht mitten in Hollywood sein und nicht den sexiesten Song aller Zeiten hören.“

6. „Born To Die“ (live beim Poolside im Chateau Marmont — Los Angeles, 2013)

Begleitet auf dem Klavier und mit einer Gitarre steht vor allem Lana Del Reys Stimme bei diesem Auftritt im Fokus. Die dezente Begleitung und die Ruhe heben dabei die rau-sanfte Stimme der Sängerin hervor. Die Akustik bei dem Konzert lässt den Song fast schon wie eine Studioaufnahme klingen.

7. „Million Dollar Man“ (live beim iTunes Festival, 2012)

Bei ihrer gefühlvollen Darbietung von „Million Dollar Man“ auf dem iTunes Festival trifft Lana Del Rey jeden Ton und darüber hinaus auch jedes Herz. Definitiv einer der besten Live-Momente in puncto Vocals.

8. „Chelsea Hotel No 2“ ft. Adam Cohen (live im Bell Center — Québec, 2017)

Lana Del Rey spielte auf ihren Konzerten des Öfteren „Chelsea Hotel No 2“ in Begleitung von Adam Cohen, dem Sohn von Leonard Cohen. Sie wollten damit dem kanadischen Sänger und Songwriter die Ehre erweisen, der 2016 im Alter von 82 Jahren starb. Im kanadischen Monreal in Québec wurden die Rollen allerdings getauscht: Hier holte Cohen Del Rey bei einem Tributkonzert für seinen Vater auf die Bühne.

9. „Ride“ (live im O2 Apollo — Manchester, 2013)

Wie könnte man die Vibes von „Ride“ am besten wiedergeben als durch einen Live-Auftritt in Begleitung von mehren Violinistinnen? Wer sich eine Show von Lana Del Rey anschauen möchte, die der Optik ihrer Musikvideos am nächsten kommt, sollte sich ihren Gig in Manchester 2013 anschauen.

10. „Summertime Sadness“ (live auf dem Super Bock Super Rock-Festival — Lissabon, 2019)

Bei Lana Del Reys Auftritt von „Summertime Sadness“ auf dem Super Bock Super Rock-Festival geht es nicht nur um die von der Sängerin dargebotene Qualität, sondern vor allem um die Stimmung. Möchte man sich ihre Konzerte daheim anschauen und sich trotzdem nichts von der konzerttypischen Atmosphäre nehmen lassen, sollte man sich diese Show ansehen. Bei dem Track sang das Publikum so textsicher mit, dass es fast orchesterähnlich wirkte.