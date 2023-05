Lana Del Rey veröffentlicht Musikvideo zu „Candy Necklace“

Im zehnminütigen Clip blickt die Sängerin hinter die Kulissen des Hollywood-Glamours.

Lana Del Rey hat ein Musikvideo zu ihrem Song „Candy Necklace“ herausgebracht. Der Clip geht über zehn Minuten lang – und das, obwohl der Track auf ihrer aktuellen Platte DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD lediglich eine Laufzeit von fünf Minuten hat.

Lana Del Rey schlüpft im Video in die Rollen verschiedener Hollywood-Stars, darunter Marilyn Monroe und Elizabeth Short. Die Ästhetik der Produktion entspricht dem Retro-Pop-Sound von „Candy Necklace“ und zeigt die 37-jährige Sängerin in einem für sie typischen verträumten Stil.

Mit ihrem Track „Video Games“ gelang der New Yorkerin 2011 der internationale Durchbruch. 2012 veröffentlichte sie ihr zweites Studio-Album BORN TO DIE, welches eins der bestverkauften Alben des Jahres war. Seitdem brachte Lana Del Rey sieben weitere Platten heraus, zuletzt DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD am 24. März 2023.