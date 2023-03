OCEAN BLVD vs MEMENTO MORI: Schlägt Lana Del Rey Depeche Mode in deren Heimatcharts?

Lana Del Rey steht mit ihrem neuen Album DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD auf Platz eins der am Mittwoch (27. März) upgedateten mittwöchentlichen U.K.-Album-Charts – und damit vor Depeche Modes MEMENTO MORI. Beide Alben erschienen am 24. März.

Sollte die Sängerin bis zum kommenden Freitag (31. März) den Spitzenplatz festigen und damit Depeche Mode in dem gebannt beobachteten Rennen um die Top-Platzierung schlagen, würde ihre aktuelle LP ihr insgesamt sechstes Nummer-1-Album in nur elf Jahren markieren ( BORN TO DIE 2012, ULTRAVIOLENCE 2014, LUST FOR LIFE 2017, NORMAN FUCKING ROCKWELL! 2019, CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB 2021).

Für die Synth-Pop-Gruppe rund um Dave Gahan wird es voraussichtlich dennoch die beste Chart- und Startplatzierung – erst nach einer Woche wird diese gezählt – seit dem 2013 erschienenen DELTA MACHINE, was ebenfalls den zweiten Platz erreichte.

Die beiden im Vorhinein mit hohen Erwartungen versehenen Platten liegen im Ranking der Neuveröffentlichungen vor Fall Out Boys SO MUCH (FOR) STARDUST, Pink Floyds neuaufgelegtem DARK SIDE OF THE MOON anlässlich seines 50-jährigen Bestehens und GETTIN‘ OLD von Country-Sänger Luke Combs, die die Top-Five komplettieren.