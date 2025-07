Laura Jane Grace: Reaktion auf Vorwürfe von Paris Campbell

Laura Jane Grace äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen ihrer Ehefrau Paris Campbell.

Kurz vor der Veröffentlichung ihres gemeinsamen Albums hat Paris Campbell ihrer Ehefrau und Bandkollegin Laura Jane Grace emotionale Misshandlung vorgeworfen. Die Influencerin und Musikerin machte ihre Vorwürfe öffentlich, nachdem Grace auf Social Media den Satz „I feel unsafe“ („Ich fühle mich unsicher“) postete. Campbell reagierte mit dem Hinweis, es handle sich dabei um „ein weiteres Beispiel dafür, wie meine Frau ihre große Plattform nutzt, um mir zu schaden“.

Die Reaktion von Laura Jane Grace

Laura Jane Grace reagierte inzwischen mit einem öffentlichen Statement, in dem sie eigene Fehler einräumt und von einer „toxischen, abhängigen Beziehung“ spricht. Sie habe die Ehe überstürzt geschlossen und bedauere ihre Entscheidungen. Zusätzlich veröffentlichte sie ein Schreiben eines Crewmitglieds, das Campbell manipulative Verhaltensweisen vorwirft und betont, Grace habe sich mehrfach aus der Beziehung lösen wollen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Paris Campbell über Laura Jane Grace

In einem längeren Beitrag auf der Plattform Threads hat Campbell ihre Sicht auf die Beziehung beschrieben. Nur einen Tag vor dem geplanten Album-Release erklärte sie: „Unsere erste Zusammenarbeit steht kurz vor der Veröffentlichung. Aber ich werde nicht mit Freundlichkeit behandelt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Campbell schilderte weiter, dass alltägliche Situationen Laura Jane Grace regelmäßig in Wut versetzen würden, etwa durch ihren Wecker oder durch die Vergangenheit Campbells als Sexarbeiterin. „Ich gebe mein Bestes, aber ICH fühle mich unsicher. Laura Jane ist völlig sicher, oben im Haus, während sie alles auseinanderreißt.“ „Ich bin es, die sich in dieser Situation unsicher fühlt. Ich bitte meine Frau öffentlich, dies zu beenden und das Haus zu verlassen.“ Sie liebe ihre Frau, betont Campbell, sehe jedoch dringenden Therapiebedarf. Mehrfach habe sie um Paarberatung gebeten, was jedoch laut eigener Aussage regelmäßig zu Streit oder Ablehnung geführt habe. „Ich habe niemanden, an den ich mich wenden kann, alle in meinem Umfeld sind wegen oder durch meine Frau da. Ich fühle mich sehr allein.“

Gemeinsames Projekt und Vergangenheit

Campbell war am aktuellen Album von Laura Jane Grace als Co-Songwriterin beteiligt und ist Teil der Live-Band. In ihrem Beitrag schildert sie, wie sich die Beziehung schnell intensivierte: Bereits zwei Monate nach dem Kennenlernen 2023 heirateten die beiden und begannen gemeinsame Musikprojekte. Zunächst habe sich alles natürlich und schön angefühlt, so Campbell.

Doch bald habe sich die Dynamik verändert. Sie wirft Grace vor, zunehmend mit ihrer Vergangenheit als Sexarbeiterin gehadert zu haben. „Sie durchforstet das Internet nach Überresten gelöschter Inhalte, sagt, sie schaut Massage-Pornos aus Sorge, mich zu entdecken und konfrontiert mich vor Shows mit Videos, deren Verbreitung ich nie zugestimmt habe.“