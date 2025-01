Leonardo DiCaprio spendet eine Million US-Dollar an Opfer der L.A.-Brände

Das Geld soll Menschen in Not helfen – richtet aber nichts gegen den Hass auf den Schauspieler im Netz aus.

Leonardo DiCaprio hat eine Spende von einer Million US-Dollar (umgerechnet um die 972.000 Euro) für die Opfer der Brände in seiner Heimatstadt Los Angeles angekündigt. Die Geld-News wurde im Netz nicht nur mit Applaus, sondern auch mit Kritik über sein vorheriges Verhalten quittiert.

Soll akut helfen, aber auch beim Wiederaufbau supporten

In seiner Instagram-Story erklärte sich der Mime mit den Worten: „Die Waldbrände in Los Angeles sind verheerend für unsere Stadt. Ich stelle in Zusammenarbeit mit dem Rapid Response Program von Rewild 1 Million US-Dollar zur Verfügung, um sowohl dringende Bedürfnisse als auch Wiederaufbaumaßnahmen nach den Bränden zu unterstützen“.

Was jetzt den Menschen im Netz missfällt

Eine Geste, die nicht bei allen gut ankam. Im Vorfeld wurde in den Medien darüber berichtet, dass der 50-Jährige angeblich mit seinem Privatjet vor der Bränden nach Cabo San Lucas, Mexiko, flüchtete. Dies schmeckte im Netz einigen nicht, die es als heuchlerisch empfanden, dass der Mann, der sich für Klimaschutz einsetze, nun nicht vor Ort helfen, sondern ausgerechnet mit einem Privatflieger das Weite suchen würde. Kommentare dieser Art häufen sich via X:

DiCaprio selbst hat sich bisher nicht zum Internethass geäußert.

Wie der Cashflow funktioniert

Der Batzen Geld soll wohl auf verschiedene Organisationen aufgeteilt werden. Dazu zählen unter anderem das Los Angeles Fire Department, die California Fire Foundation, die Pasadena Humane Society und die World Central Kitchen. Weitere, konkrete Infos stehen dazu noch aus.