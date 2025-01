So hilft Angelina Jolie bei den Bränden in Los Angeles

Die Schauspielerin kümmert sich derzeit wohl gemeinsam mit ihrem Sohn Knox um Betroffene.

22.000 Hektar verbrannte Erde, 105.000 evakuierte Menschen, 12.000 zerstörte Gebäude und 26 Tote: Seit Dienstag, den 7. Januar, wüten in Los Angeles verheerende Feuer in Los Angeles. Viele Freiwillige kommen zusammen, um den Betroffenen der Katastrophe zu helfen. Eine dieser Helfer:innen: Angelina Jolie.

Angelina Jolie hat ihr Haus für ihre Liebsten geöffnet

Die US-Schauspielerin schien angespannt zu sein, als sie am Donnerstagabend, den 9. Januar, vor einem Supermarkt zusammen mit ihrem Sohn Knox abgelichtet wurde. Gemeinsam hievten sie kiloweise Vorräte in ein Auto, wie „TMZ“ berichtete und daraufhin der Mimin einige Fragen stellte. Die Frage, ob sie besorgt wäre, was die Brände im kalifornischen Los Angeles angehe, bejahte die 49-Jährige sogleich und erzählte dann, dass sie gerade Menschen in Not in ihrem eigenen Zuhause in Los Angeles beherbergen würde. Sie verdeutlichte, dass ihre derzeitige Hauptsorge ihren Angehörigen gelten würde.

Während die 49-Jährige weiter Lebensmittel einlud, wurde sie auch von „TMZ“ gefragt, ob sie vorhabe, zu spenden. „Das werde ich“, antwortete die gebürtige Kalifornierin daraufhin wohl. Und weiter: „Aber im Moment kümmere ich mich um die Menschen, die mir nahe stehen und habe sie bei mir zu Hause.“ Wen sie damit konkret meinte, gab sie jedoch nicht zu Protokoll.

Besonders betroffen: Pacific Palisades und Eaton

Jolies Anwesen liegt in Los Feliz, einem eher zentral gelegenen Stadtteil der Metropole und somit weit genug entfern von den Bränden, die derzeit eher im Westen und im Norden der Stadt wüten. Vor allem das Viertel Pacific Palisades (welches bekannt ist für seine unzähligen A-List-Einwohner:innen, wie zum Beispiel Tom Hanks und Jamie Lee Curtis) und der Eaton Canyon, unmittelbar vor Pasadena, sind stark von den Flammen betroffen. Dabei ist das Feuer in Eaton zu 27 Prozent unter Kontrolle (Stand: 13. Januar, 14 Uhr), während die Brände in Palisades erst zu knapp elf Prozent in den Griff gebracht werden konnten. Laut „BBC“ beträgt sich der Schaden, den die Feuer bisher anrichteten, auf geschätzt 132,4 Milliarden US-Dollar.