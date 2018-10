Liam Gallagher beschwert sich besoffen bei Twitter über Radiohead

Liam Gallagher live am 22. Mai 2018 in London

Liam Gallagher twittert viel und gerne. Der mutmaßliche Unterschied zwischen ihm und US-Präsident Donald Trump: Der Ex-Oasis-Sänger greift auch im betrunkenen Zustand zum Handy, um die Welt mit seinen Gedanken zu bereichern. So geschehen auch am Wochenende, als sich Liam G. auf einer Hausparty befand – und sich nicht mit dem Gesprächsthema der anderen Gäste anfreunden konnte.

Auch interessant Liam Gallagher versteht „die Hälfte“ aller Oasis-Songs nicht „Bin also in diesem verrückten Haus, jeder Ficker hält sich mit der Band Radio Play (sic!) auf, Hilfe“, begang Gallaghers zugegebenermaßen recht unausgegorener Twitter-Rant über Radiohead.

So I'm in this crazy house everyfucker is banging on about the band radio play help — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 20, 2018

Nachdem er seine Follower darüber aufklärte, dass einer der Songs dieser Band „Creepy“ (sic!) heiße, sich beim Albumtitel THE BENDS anscheinend vertippte („The bond“, sic!) und seine eigene Twitter-Performance mit einem prägnanten „ffs“ (for fucks sake, Anm.) kommentierte, stellte er eine rhetorische Frage: „Wie verdammt konnten diese Teds so groß werden?“

How the fuck did these teds get big — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 20, 2018

Gallagher junior liefert die Antwort gleich selbst: „Karma Police“, dieser Song sei der einzige Grund, warum die Band um Sänger Thom Yorke ihren heutigen Status erreicht habe.

Karma police that's it — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 20, 2018

Es ist nicht das erste Mal, dass Liam Gallagher sich über Radiohead auslässt. Angesprochen auf ihr 2011er-Album THE KING OF LIMBS, erklärte das ehemalige Oasis-Mitglied: „Die schreiben Songs über einen verdammten Baum? Gib mir eine verdammte Pause! Einen tausend Jahre alten Baum? Geht euch doch selbst ficken.“