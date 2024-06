Liam Gallagher rappt erstmalig live „Columbia (Sawmills Outtake)“ (Video)

Auf die Frage eines Fans, ob er zukünftig öfter live so rappen wolle, antwortete Gallagher: „Warum nicht?“

Aktuell ist Liam Gallagher in Großbritannien auf großer „Definitely Maybe Anniversary Tour“. Bei einer seiner Gigs in Manchester lieferte er nun auch eine Live-Version des erst kürzlich veröffentlichten Oasis-Demos zu „Columbia“, was mit dem Zusatz „Sawmills Outtake“ gekennzeichnet wurde. Die neue Version sticht insbesondere aufgrund eines Rap-Parts von Liam hervor, den er nun auch bei seiner Show zum Besten gab.

„Columbia (Sawmills Outtake)“ soll auf der am 30. August erscheinenden Jubiläumsedition von DEFINITELY MAYBE enthalten sein. Die 4-LP-Deluxe-Version kommt anlässlich des 30. Geburtstages des Debütalbum der Briten heraus und neben dem bereits Bekannten fahren die Briten auch noch mit bisher unbekannten Material auf. In der Pressemitteilung heißt es zum Release: „Enthalten sind Tracks aus den verworfenen Originalaufnahmen in den Monnow Valley Studios sowie Outtakes des endgültigen Albums, das in den Sawmills Studios in Cornwall aufgenommen wurde. Erstmals gemischt von Noal Gallagher und Callum Marinho.“

„Columbia (Sawmills Outtake)“ live:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nachdem Fan-Mitschnitte des rappenden Liam Gallager im Netz vom Konzert am 15. Juni in UK auftauchten, wurde der Musiker auf X von einem Nutzer direkt gefragt, ob er „beim Rest der Tour noch mal rappen würde“. Seine Antwort darauf: „Warum nicht?“ Zudem ließ er seine Follower:innen wissen, dass die neue Live-Variante des Tracks „dort wäre, um zu bleiben“.

Für Deutschland hat Liam Gallagher jedoch momentan keine „Definitely Maybe Anniversary Tour“-Auftritte geplant.