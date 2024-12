Liam Gallagher verrät sein liebstes Weihnachtslied

Auch Liam Gallagher steht auf Kitsch – das ist sein Fest-Favorit.

Liam Gallagher hat preisgegeben, welcher Weihnachtssongklassiker sein Liebster ist. Und nein – es ist nicht „Happy Xmas (War is Over)“ von John Lennon. Diesen verteidigte er einst als den „besten Weihnachtssong aller Zeiten.“

Hat er seine Meinung wohl geändert?

Am Dienstag (17. Dezember) beantwortete der Oasis-Sänger auf X einige Fragen von Fans. Unerwartet kam dabei jedoch die Antwort auf die nach seinem Lieblingssong in der Weihnachtszeit. Als ein Follower das von ihm wissen wollte – und dieser für sich selbst „Fairytale of New York“ der Pogues als Favoriten nannte – reagierte der Gallagher-Bruder gewohnt knapp, ohne Punkt und Komma: „Last Christmas Wham“.

Da hat der Musiker mit dem Rüpel-Image also doch einen weichen Kern? Witzigerweise sollte das von George Michael komponierte Stück ursprünglich gar kein Christmas-Hit werden, angeblich sollte es sogar zuerst „Last Easter“ heißen. Zumindest für die Anhänger:innen des Oasis-Frontmanns kein Grund, ihrem Idol auf X nicht voll zuzustimmen. Ein Fan zeigte sich jedoch überrascht, denn eigentlich hatte sich der Musiker einst für einen anderen Song stark gemacht: „Happy Xmas (War Is Over)“ von John Lennon – dafür hätte er sich sogar fast geprügelt.

Dafür hätte er auch ein blaues Auge kassiert

Und mit wem? Mit seinem Bruder Noel natürlich. Der erzählte 2022 gegenüber „Radio X“, dass die beiden Streithähne sich in einer Bar über die besten Festklassiker gestritten hätten. „Am Ende wurde es sogar handgreiflich, als er sagte, dass der John-Lennon-Song ,War Is Over‘ der beste Weihnachtssong aller Zeiten sei, und ich sagte: Es ist Slade ,Merry Christmas Everybody‘. Der Streit wurde so hitzig, dass die Leute reinkommen mussten [und sagten]: ,Wartet mal, was macht ihr da? Ihr geratet aneinander wegen eines Weihnachtsliedes?‘“

Wie wir alle wissen, bekamen sich die Gallaghers eigentlich wegen so ziemlich allem in die Haare. Jahrelang mobbte Liam seinen Bruder beispielsweise im Internet sowie auf Konzerten als „Kartoffel“. Doch auch Noel konnte austeilen – der schoss mit Sätzen wie „Liam ist ein Mann mit einer Gabel in einer Welt voller Suppe“ zurück. Zumindest bis im Frühjahr 2024. Denn da machten Oasis ihr Comeback für 2025 bekannt. Also bleibt’s an Heiligabend im Hause Gallagher vielleicht diesmal friedlich.