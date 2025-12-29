Liam Gallagher war zuletzt als Kleinkind Weihnachten nicht betrunken

Für den Oasis-Frontmann ein persönlicher Meilenstein, den er völlig nüchtern mit seinen Fans feiert.

Liam Gallagher hat der Welt mitgeteilt, dass er zum ersten Mal seit Jahrzehnten nüchtern Weihnachten verbracht hat. Der 53-jährige Musiker, der immer wieder kurz vor dem Absturz stand, teilte die Neuigkeit auf seinem X-Account mit und schrieb: „Das erste nüchterne Weihnachten seit ich 3 war, absolut unglaublich.“

Viele Oasis-Anhänger reagierten auf den Post, weswegen Gallagher in den Antworten darauf noch etwas deutlicher wurde. Er gab zu, Alkoholisches an den Festtagen schlicht durch Wasser ersetzt zu haben. Allerdings sei dies nicht der Auftakt eines generellen Verzichts auf Wein, Bier und andere Spirituosen gewesen.

„Ich habe kein Problem mit Alkohol, so weit geht es nicht“, verdeutlichte Gallagher. „Ich habe nur momentan keine Lust darauf. Vielleicht trinke ich wieder, vielleicht auch nicht.“

Auf Nachfragen, warum er überhaupt so viel Alkohol in der Vergangenheit getrunken habe, reagierte der Musiker gelassen – „Ich gehöre zu der Generation, die sich immer gesagt hat: ‚Wenn du das Zeug nicht besiegen kannst, dann genieße es wenigstens‘.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis-Tour brachte Liam Gallagher die ersehnte Abstinenz

Grundsätzlich ist es aber so, dass Liam Gallagher schon vor einiger Zeit beschlossen hatte, im Wesentlichen auf harte Drogen, Zigaretten und Alkohol zu verzichten (Pöbeleien dürfen aber bleiben).

Das hat, wie jeder weiß, der zuletzt die Möglichkeit hatte, Oasis live zu sehen, nicht nur familiäre Gründe. Anders hätte Gallagher die letzten Monate mit zahlreichen ausverkauften Mega-Konzerten auch kaum überstanden. Die Tour, die Anfang des Jahres in Cardiff begann, diente ihm also auch dazu, sich nach langen Jahren des Exzesses auf seine Gesundheit zu konzentrieren.

„Oasis hat mir das Leben gerettet, es ist an der Zeit, dass ich meinen Kopf wieder klar bekomme“, schrieb Liam Gallagher dann auch als Antwort an einen Fan auf X. „Ich weiß, wie viel das den Leuten bedeutet, also sind das Aufhören mit dem Trinken, Rauchen und Schnupfen von Gary Baldies Opfer, die gebracht werden mussten.“

Ausnahmen scheinen, wie er selbst ja klarstellte, erlaubt. Nach dem XXL-Gig von Oasis in Sao Paulo, dem vorläufigen Abschluss der Nostalgie-Tournee, machte Gallagher öffentlich, mit ein paar Bier gefeiert zu haben, nur um danach wieder klarzustellen: „Ich bin wieder auf dem rechten Weg, frei von Versuchungen.“ Insgesamt, so bilanzierte der Musiker, genieße er es, endlich nüchtern zu sein. Auch an Weihnachten.