Liam Gallagher entschuldigt sich für diskriminierende Aussage

„Battle of Britpop“: John Niven bringt Oasis- & Blur-Duell auf die Bühne

Liam Gallagher hat mit einem umstrittenen Beitrag auf der Social-Media-Plattform X für Aufregung gesorgt. In dem inzwischen gelöschten Post verwendete das Oasis-Mitglied einen diskriminierenden Ausdruck gegenüber ostasiatischen Menschen. Nun hat er sich öffentlich – auf seine ganz eigene Art und Weise – entschuldigt: „Ich diskriminiere nicht.“

Kritik von Fans und Entschuldigung

Die Reaktionen auf Gallaghers Post ließen nicht lange auf sich warten. Viele seiner Follower:innen zeigten sich enttäuscht und kritisierten den Musiker scharf. Eine Person bezeichnete ihn als „rassistisch“, worauf Gallagher lediglich mit „Benimm dich“ antwortete. Ein anderer Fan kommentierte, Gallagher werde „heute gecancelt“, worauf dieser mit „Was auch immer“ reagierte.

Kurz darauf löschte Gallagher den umstrittenen Beitrag und veröffentlichte eine Entschuldigung: „Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Tweet jemanden beleidigt habe. Das war nicht meine Absicht. Ihr wisst, dass ich euch alle liebe und niemanden diskriminiere. Frieden und Liebe.“

Die britische Zeitung „The Independent“ berichtet, dass der verwendete Ausdruck „weithin als abwertende Imitation asiatischer Akzente bekannt ist und insbesondere verwendet wird, um Menschen chinesischer Herkunft oder solche, die als Chines:innen wahrgenommen werden, zu verspotten.“ Der Begriff wurde insbesondere während der Corona-Pandemie häufig in rassistischen Kontexten verwendet.

Nicht die ersten Diskriminierungsvorwürfe gegenüber Liam Gallagher

Liam Gallagher ist für sein polarisierendes Verhalten bekannt. Bereits 2017 wurde er während eines Konzerts in Peking kritisiert, als er das chinesische Publikum mit einem stereotypischen Akzent verspottet haben soll. Auch damals warf man ihm Respektlosigkeit und Rassismus vor.

Die aktuelle Kontroverse kommt kurz vor der geplanten Reunion-Tour von Oasis. Nach 15 Jahren Pause feiern Liam und Noel Gallagher 2025 ihr Comeback mit der Stadiontour „Oasis Live ’25“. Geplant sind zunächst 17 Konzerte in Großbritannien und Irland, unter anderem in Manchester, London, Edinburgh und Dublin. Weitere Shows in Nordamerika, Asien und Südamerika sind ebenfalls angekündigt. Insgesamt soll die Tour 41 Auftritte umfassen.