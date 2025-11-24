Oasis-Tour-Finale: Setlist, Eindrücke & Fan-Reaktionen aus São Paulo

Die „Oasis Live ’25“-Tour endet vor 65.000 Fans: Eindrücke, Setlist und Stimmen zur letzten Show.

Oasis spielten ihr finales Konzert der „Oasis Live ’25“-Tour in São Paulo, Brasilien. Hier mehr zur Setlist, zu den Highlights und den Eindrücken zur Abschluss-Show der Fans.

Der gewohnte Ablauf blieb bestehen

Am Sonntagabend, 23. November, beendeten Liam Gallagher, Noel Gallagher und Band ihre Comeback-Tour, die sich über 145 Tage erstreckte und 41 Auftritte umfasste. Das letzte Konzert der „Oasis Live ’25“-Tour führte die Gruppe nach São Paulo. Den gut 65.000 Fans im Stadion boten die Briten einen Mix ihrer größten Hits – die Setlist blieb während der gesamten Tour unverändert.

Das war die Setlist der Comeback-Tour:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half The World Away

Little By Little

D’You Know What I Mean?

Stand By Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back In Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Botschaft von Oasis an die Fans

Liam Gallagher teilte dem Publikum mit, die Band werde sie „irgendwann wiedersehen“, bevor sie ihren letzten Song „Champagne Supernova“ anstimmten. Er ergänzte: „Wir lieben euch, danke für eure Energie. Passt auf euch auf, wir sehen uns bald wieder“, daraufhin verließen die Musiker die Bühne unter tosendem Applaus.

Auch die Fans bedankten sich in den sozialen Medien für die Rückkehr ihrer Idole und teilten besondere Momente des Abends.

Eindrücke der Fans hier anschauen:

Reaktionen der Fans auf das Comeback:

Oasis-Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs twitterte später ein schlichtes „Danke“, während Noel Gallaghers Tochter Anais einen ausführlichen Instagram-Post veröffentlichte, in dem sie auf die Tour zurückblickte. Sie schrieb unter anderem: „Das beste Jahr meines Lebens, verbracht mit den besten Menschen, untermalt von der besten Band. Was einst unmöglich schien, wurde möglich. 41 Konzerte. 142 Tage. Unvergessliche Erinnerungen.“