Oasis-Tour-Finale: Setlist, Eindrücke & Fan-Reaktionen aus São Paulo

von 
Oasis

Oasis  |  Oasis-Tour-Abschluss: Setlist, Eindrücke & Fan-Reaktionen aus São Paulo

Foto: WireImage. Shirlaine Forrest. All rights reserved.

Die „Oasis Live ’25“-Tour endet vor 65.000 Fans: Eindrücke, Setlist und Stimmen zur letzten Show.

Oasis spielten ihr finales Konzert der „Oasis Live ’25“-Tour in São Paulo, Brasilien. Hier mehr zur Setlist, zu den Highlights und den Eindrücken zur Abschluss-Show der Fans.

Der gewohnte Ablauf blieb bestehen

Am Sonntagabend, 23. November, beendeten Liam Gallagher, Noel Gallagher und Band ihre Comeback-Tour, die sich über 145 Tage erstreckte und 41 Auftritte umfasste. Das letzte Konzert der „Oasis Live ’25“-Tour führte die Gruppe nach São Paulo. Den gut 65.000 Fans im Stadion boten die Briten einen Mix ihrer größten Hits – die Setlist blieb während der gesamten Tour unverändert.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Mani von den Stone Roses
Für Mani: Primal Scream, Oasis & Richard Ashcroft zollen live Tribut
24.11.2025
von Katharina Moser
Oasis
Oasis feiern 30 Jahre „Wonderwall“ mit limitierter Boxset-Edition
30.10.2025
von Kim Heuck
Oasis
Gerüchte unter Adeligen: Kommen Oasis 2026 zurück nach Knebworth?
24.10.2025
von Katharina Moser

Das war die Setlist der Comeback-Tour:

  • Hello
  • Acquiesce
  • Morning Glory
  • Some Might Say
  • Bring It On Down
  • Cigarettes & Alcohol
  • Fade Away
  • Supersonic
  • Roll With It
  • Talk Tonight
  • Half The World Away
  • Little By Little
  • D’You Know What I Mean?
  • Stand By Me
  • Cast No Shadow
  • Slide Away
  • Whatever
  • Live Forever
  • Rock ‘n’ Roll Star
  • The Masterplan
  • Don’t Look Back In Anger
  • Wonderwall
  • Champagne Supernova

Botschaft von Oasis an die Fans

Liam Gallagher teilte dem Publikum mit, die Band werde sie „irgendwann wiedersehen“, bevor sie ihren letzten Song „Champagne Supernova“ anstimmten. Er ergänzte: „Wir lieben euch, danke für eure Energie. Passt auf euch auf, wir sehen uns bald wieder“, daraufhin verließen die Musiker die Bühne unter tosendem Applaus.

Auch die Fans bedankten sich in den sozialen Medien für die Rückkehr ihrer Idole und teilten besondere Momente des Abends.

Eindrücke der Fans hier anschauen:

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Oasis
OasisArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Reaktionen der Fans auf das Comeback:

Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Twitter Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Oasis-Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs twitterte später ein schlichtes „Danke“, während Noel Gallaghers Tochter Anais einen ausführlichen Instagram-Post veröffentlichte, in dem sie auf die Tour zurückblickte. Sie schrieb unter anderem: „Das beste Jahr meines Lebens, verbracht mit den besten Menschen, untermalt von der besten Band. Was einst unmöglich schien, wurde möglich. 41 Konzerte. 142 Tage. Unvergessliche Erinnerungen.“

Kim Heuck schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Noel Gallagher Britpop Liam Gallagher Comeback Andy Bell Abschlusskonzert Paul Arthurs Gem Archer Oasis Live ’25 Tour oasis
Artikel Teilen