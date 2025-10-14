Liam Gallagher ist jetzt offiziell ein Opa

Liam Gallagher erlebt ein neues Familienkapitel: Seine Tochter Molly Moorish-Gallagher ist Mutter geworden. Wie nah sich Vater und Tochter heute stehen.

Am Samstag, dem 11. Oktober, verkündete Molly Moorish-Gallagher auf Instagram die Geburt ihres Kindes. Damit darf sich Liam Gallagher nun offiziell Großvater nennen.

Rudy macht Liam Gallagher zum Großvater

Der Nachwuchs trägt den Namen Rudy. Unter mehreren Fotos des Babys schrieb Moorish-Gallagher die Caption „a message to you, rudy“ – ein Zitat aus dem 1979 erschienenen Song von The Specials. Ob das Kind tatsächlich nach diesem Lied benannt wurde, ist unklar. Ebenso wenig ist bekannt, ob Liam Gallagher seinen Enkel bereits kennenlernen konnte.

Molly Moorish-Gallagher und Liam Gallagher: Wie ist ihr Verhältnis heute?

Das Oasis-Mitglied traf seine Tochter erstmals 2018 – damals war Molly Moorish-Gallagher bereits 21 Jahre alt. Mittlerweile haben die beiden ein engeres Verhältnis aufgebaut.

Rückblickend erklärte Moorish-Gallagher in einem Interview mit der „Sunday Times“, sie sei „nicht wütend“, weil sie ohne ihren Vater aufgewachsen sei: „Ich bin jetzt 21. Ich bin eigentlich dankbar dafür, wie ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin und wie mein Leben verlaufen ist. Ich wäre nicht die, die ich heute bin, wenn … Es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Wir haben uns einfach verstanden, und ich bin froh, ihn jetzt zu haben.“

Gallagher wollte die Vater-Tochter-Beziehung nicht erzwingen

Laut „GQ“ sagte Liam Gallagher 2017, dass es dem Model „bei ihrer Mutter am besten geht“, er aber offen für ein Treffen sei. Wörtlich erklärte der Brite: „Das Mädchen wurde versorgt, gekleidet, ernährt und auf gute Schulen geschickt. Ich habe ihnen ein Haus gekauft und all das Zeug. Ich denke einfach, dass sie bei ihrer Mutter am besten aufgehoben ist … Solche Dinge funktionieren nicht, wenn sie erzwungen werden. Ich denke, wir sollten es einfach so lassen, wie es ist. Mal sehen, was passiert. Wenn es passiert, passiert es. Ich würde sie auf keinen Fall abweisen.“

In demselben Gespräch fügte Gallagher hinzu: „Sie ist in meiner Welt willkommen, verstehst du, was ich meine? Ohne Zweifel. Aber ich habe sie einfach noch nicht getroffen, weil ihre Mutter … Hör mal, wir kommen nicht miteinander klar. Wir verstehen uns nicht.“

Die Mutter von Molly Moorish-Gallagher

Molly Moorish-Gallagher ist die Tochter von Lisa Moorish, Sängerin der Band Kill City. Sie war zwei Jahre lang mit Liam Gallagher liiert. Über die Beziehung ist jedoch nur wenig bekannt.