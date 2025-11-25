Oasis verkünden Auszeit: Emotionale Botschaft nach Tour-Finale

Die Gallagher-Brüder ziehen sich zurück. Nach 41 Konzerten kündigen Oasis eine unbestimmte Auszeit an und sprechen von Reflexion. Was dahintersteckt.

Oasis meldeten sich nach dem Ende ihrer ausverkauften Comeback-Tournee auf Social Media zu Wort. In einem Posting mit mehreren Fotos der vergangenen Auftritte kündigten sie eine Pause an.

Dankbarkeit und Wehmut

Nach ihrem letzten Gig der „Oasis Live ’25“-Tour am vergangenen Sonntag, 23. November, wurde Social Media mit Konzert-Mitschnitten und Dankes-Botschaften der Fans überflutet. Die Band ließ die 65.000 anwesenden Fans mit dem Versprechen auf ein Wiedersehen, das jedoch nicht näher konkretisiert wurde, zurück. Auch vereinzelte Bandmitglieder teilten ihre Dankbarkeit und Wehmut über das Ende einer Tour, die lange als unmöglich galt. Am Dienstag, 25. November, tauchte die Gruppe ein letztes Mal für unbestimmte Zeit aus ihrer Deckung auf.

Die Reunion-Tournee erstreckte sich über 145 Tage und umfasste 41 Auftritte. Das finale Konzert der „Oasis Live ’25“-Tour führte die Gruppe nach São Paulo, Brasilien. Die knapp viermonatige Reise durch ihre musikalische Vergangenheit brachte die Künstler nach Großbritannien, Europa, Asien, Australien und Amerika.

Band kündigt Pause an – eine Phase der Reflexion steht bevor

„Und so geschah es“, schrieb die Gruppe in einer Nachricht an ihre Fans und zitierte anschließend den Titel eines vernichtenden Artikels des Journalisten Simon Price über die Oasis-Reunion: „‚Die schädlichste popkulturelle Kraft der jüngeren britischen Geschichte‘ fand ihren Weg in die Herzen und Köpfe einer neuen Generation.“

Die Briten schrieben in der Caption weiter: „Vom Gallagher Hill bis zum Río de la Plata, vom Croke Park am Canal Royal bis nach Los Angeles, die Liebe, die Freude, die Tränen und die Euphorie werden unvergessen bleiben.“

Im Anschluss an die emotionalen Zeilen kündigte die Band an, sich eine Auszeit nehmen zu wollen. Die Oasis-Mitglieder wollen die freie Zeit für gezielte Reflexion nutzen. Mit dieser knappen, aber gehaltvollen Botschaft beendete die Gruppe ihren Post und verabschiedete sich vorerst aus dem Rampenlicht.

Hier die Oasis-Nachricht durchlesen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das steckt dahinter

Das Zitat, das die Band in ihren Recap-Post zur Tour einbaute, stammt von einer Kritik über Oasis von Journalist Simon Price. In dem 2024 in „The Guardian“ veröffentlichten Meinungsartikel wunderte sich Price, warum sich alle so über die Reunion der Britpop-Band freuten – besonders die Medien.

Der Autor warf seinen Kolleg:innen vor, sie würden „einseitig positiv“ über Liam und Noel Gallagher berichten und dabei die zahlreichen „homophoben Beleidigungen“, die die Gallagher-Brüder in der Vergangenheit tätigten, vergessen.

Weshalb die Künstler das Zitat einbauten und was sie damit bezwecken wollten, wird aus ihrem Beitrag nicht ersichtlich.