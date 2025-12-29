Oasis: Zweiterfolgreichste Tournee 2025 und Platz 1 im Ticketverkauf

von 
Oasis

Oasis  |  Oasis zweit-erfolgreichste Tournee 2025 nach Beyoncé

Foto: Getty Images North America. Kevin Winter. All rights reserved.

Die Reunion zahlte sich aus: Oasis verkauften über 2 Millionen Tickets und übertrafen damit sogar Beyoncé. Jetzt gibt es auch noch einen neuen Trailer zum Konzert-Film.

Oasis liegt das Touren in den Genen. Von der Gründung der Band im Jahr 1991 bis zu ihrer vorzeitigen Auflösung im Jahr 2009 hat die Britpop-Gruppe bereits neun erfolgreiche Tourneen absolviert. Nach rund 15 Jahren Pause gelang ihnen ein Touring-Comeback – ganz ohne neues Album. Die Rückkehr auf die ausverkauften Musikbühnen der Welt soll ihnen den zweiten Platz unter den ertragreichsten Tourneen des Jahres 2025 eingebracht haben. Die Band veröffentlichte außerdem einen neuen Trailer zum dazugehörigen Konzert-Film.

„Oasis Live ’25“ war ein voller Erfolg

Die Reunion der einst zerstrittenen Brüder Noel und Liam Gallagher kam für die Musikwelt überraschend – die Nachfrage auf Tickets ihrer „Oasis Live ’25“-Tour war daher umso größer. Laut neuen Daten der Fachzeitschrift für die Konzert- und Live-Musikbranche „Pollstar“ landeten sie in der Kategorie Ticketverkäufe sogar auf Platz eins. Oasis verkauften über zwei Millionen Tickets. Dieser Wert verschaffte ihnen einen Vorsprung von etwa 630.000 Karten zu Beyoncé.

Oasis
OasisArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Die Künstlerin belegte dagegen – mit gut 407 Millionen US-Dollar, umgerechnet circa 346 Millionen Euro, – den ersten Platz der finanziell erfolgreichsten Tourneen im Jahr 2025. Die Briten folgten dicht darauf auf dem zweiten Platz mit einem Unterschied von knapp zwei Millionen Euro, wie das Fachmagazin für Live-Musik berichtete.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Oasis
Oasis: Keine Tournee vor 2027 geplant, sagt Liam Gallagher
09.12.2025
von Hella Wittenberg
Oasis
Oasis-Keyboarder verrät: So verstehen sich Liam & Noel Gallagher wirklich
02.12.2025
von Paul Hofrath
Oasis
Oasis verkünden Auszeit: Emotionale Botschaft nach Tour-Finale
25.11.2025
von Kim Heuck

Hier die zehn erfolgreichsten Konzertreihen aus 2025 auf einen Blick:

  1. Beyoncé mit der „Cowboy Carter Tour“
  2. Oasis mit der „Oasis Live ’25“
  3. Coldplay mit der „Music Of The Spheres Tour“
  4. Kendrick Lamar & SZA mit der „Grand National Tour“
  5. Shakira mit der „Las Mujeres Ya No Lloran Tour“
  6. The Weeknd mit der „After Hours Til Dawn Tour“
  7. Chris Brown mit der „Breezy Bowl XX Tour“
  8. Imagine Dragons mit der „Loom World Tour“
  9. Lady Gaga mit der „MAYHEM Ball“ Tour
  10. Post Malone mit der „Big Ass Tour“

Neuer Trailer zu Konzert-Film, nächste Tour frühestens 2027

Neben Veröffentlichungen von Live-Versionen alter Songs – darunter die Klassiker „Wonderwall“ und „Bring It On Down“ im Sommer und Herbst dieses Jahres – sieht es mit neuer Musik von Oasis eher mau aus. Dafür teilte die Gruppe nun auf Instagram einen neuen Trailer zur gleichnamigen Tour-Doku. Den konkreten Release-Termin behielten die Britrocker jedoch noch für sich.

Hier den Trailer anschauen:

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Liam Gallagher teilte den Fans erst kürzlich auf X mit, dass Oasis frühestens 2027 wieder auf Tournee gehen werden. Der Sänger äußerte sich in den sozialen Medien zu Anfragen zahlreicher Leute bezüglich künftiger Konzert-Termine und schloss Auftritte im Jahr 2026 kategorisch aus.

Kim Heuck schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Tour-Erfolg oasis Noel Gallagher Liam Gallagher Reunion Konzert-Film Oasis Live '25
Artikel Teilen