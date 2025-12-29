Oasis: Zweiterfolgreichste Tournee 2025 und Platz 1 im Ticketverkauf

Die Reunion zahlte sich aus: Oasis verkauften über 2 Millionen Tickets und übertrafen damit sogar Beyoncé. Jetzt gibt es auch noch einen neuen Trailer zum Konzert-Film.

Oasis liegt das Touren in den Genen. Von der Gründung der Band im Jahr 1991 bis zu ihrer vorzeitigen Auflösung im Jahr 2009 hat die Britpop-Gruppe bereits neun erfolgreiche Tourneen absolviert. Nach rund 15 Jahren Pause gelang ihnen ein Touring-Comeback – ganz ohne neues Album. Die Rückkehr auf die ausverkauften Musikbühnen der Welt soll ihnen den zweiten Platz unter den ertragreichsten Tourneen des Jahres 2025 eingebracht haben. Die Band veröffentlichte außerdem einen neuen Trailer zum dazugehörigen Konzert-Film.

„Oasis Live ’25“ war ein voller Erfolg

Die Reunion der einst zerstrittenen Brüder Noel und Liam Gallagher kam für die Musikwelt überraschend – die Nachfrage auf Tickets ihrer „Oasis Live ’25“-Tour war daher umso größer. Laut neuen Daten der Fachzeitschrift für die Konzert- und Live-Musikbranche „Pollstar“ landeten sie in der Kategorie Ticketverkäufe sogar auf Platz eins. Oasis verkauften über zwei Millionen Tickets. Dieser Wert verschaffte ihnen einen Vorsprung von etwa 630.000 Karten zu Beyoncé.

Die Künstlerin belegte dagegen – mit gut 407 Millionen US-Dollar, umgerechnet circa 346 Millionen Euro, – den ersten Platz der finanziell erfolgreichsten Tourneen im Jahr 2025. Die Briten folgten dicht darauf auf dem zweiten Platz mit einem Unterschied von knapp zwei Millionen Euro, wie das Fachmagazin für Live-Musik berichtete.

Hier die zehn erfolgreichsten Konzertreihen aus 2025 auf einen Blick:

Neuer Trailer zu Konzert-Film, nächste Tour frühestens 2027

Neben Veröffentlichungen von Live-Versionen alter Songs – darunter die Klassiker „Wonderwall“ und „Bring It On Down“ im Sommer und Herbst dieses Jahres – sieht es mit neuer Musik von Oasis eher mau aus. Dafür teilte die Gruppe nun auf Instagram einen neuen Trailer zur gleichnamigen Tour-Doku. Den konkreten Release-Termin behielten die Britrocker jedoch noch für sich.

Hier den Trailer anschauen:

Liam Gallagher teilte den Fans erst kürzlich auf X mit, dass Oasis frühestens 2027 wieder auf Tournee gehen werden. Der Sänger äußerte sich in den sozialen Medien zu Anfragen zahlreicher Leute bezüglich künftiger Konzert-Termine und schloss Auftritte im Jahr 2026 kategorisch aus.