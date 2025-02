Liam Payne: Neuer Bericht zu Alkoholkonsum vor tödlichem Sturz

Liam Payne wies zum Zeitpunkt seines Todes eine hohe Blutalkoholkonzentration auf.

Nachdem der ehemalige One-Direction-Sänger Liam Payne am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im dritten Stock in Argentinien an einem Polytrauma gestorben war, wurde nun ein Bericht der Nationalen Straf- und Justizvollzugsstaatsanwaltschaft Nr. 14 veröffentlicht.

Der Bericht liefert neue Erkenntnisse über seinen Zustand zum Zeitpunkt seines Todes. Er gibt Aufschluss über den Alkoholgehalt in Paynes Blut.

Liam Payne: Details zum Alkoholgehalt in seinem Blut

Wie „TMZ“ berichtet, hatte Liam Payne eine Blutalkoholkonzentration von bis zu 2,7 Gramm pro Liter (entspricht 0,27 Prozent), als er nach einem Drogen- und Alkoholrausch vom Balkon stürzte. Laut Alcohol.org können Werte ab 0,3 % als potenziell lebensgefährlich gelten, während eine Konzentration von 0,4 % tödlich sein kann. Ein Gehalt wie jener von Payne könne zu schweren Symptomen wie Verwirrung, Desorientierung und Benommenheit führen.

Zusätzlich wurden in seinem Körper Kokain-Metaboliten, Methylecgonin, Benzoylecgonin, Cocaethylen sowie das Antidepressivum Sertralin nachgewiesen. Frühere toxikologische Untersuchungen ergaben, dass Payne eine Mischung aus Kokain, Crack, Ketamin und Alkohol zu sich genommen hatte, berichtet der US-amerikanische Promi-Nachrichtendienst.

Ex-Verlobte berichtet über Beziehung

Paynes Ex-Verlobte Maya Henry sprach vor Kurzem in einem Interview mit ROLLING STONE über ihre stürmische Beziehung zu dem Musiker. „Obwohl ich ihn sehr liebte, tat er Dinge, die mich auf eine Art und Weise verletzten, die ich nie ganz verstehen werde. Er verletzte mich auch noch Jahre nach unserer Trennung“, legte die 25-Jährige dar. Und weiter: „Unter Drogeneinfluss wurde er zu jemandem, den man nicht wiedererkennt – so anders als sein nüchternes Ich. Immer habe ich gehofft, dass jeder Vorfall ein Weckruf für ihn sein würde, damit er sich Hilfe holt, aber das war nie der Fall. Ich habe versucht, für ihn da zu sein. Ich liebte ihn so sehr, dass ich mir einredete, ich könnte alles in Ordnung bringen.“