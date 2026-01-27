Harry Styles: Bowling-Shirt als Tribut an Liam Payne auf neuem Album?

Harry Styles trägt bei der Ankündigung seines Albums „Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“ ein Shirt mit Bowling-Pins – wie bei Liam Paynes Beerdigung.

Das neue Album von Harry Styles, „Kiss All The Time. Disco, Occasionally.“, steht in den Startlöchern und wird am 6. März erscheinen. Eine Frage zur Platte ist, ob der Brite seinen verstorbenen früheren Band-Kollegen Liam Payne musikalisch Tribut zollen wird. Ein Detail bei der Album-Ankündigung birgt Spielraum für Vermutungen.

Tragischer Unfall

Liam Payne und Harry Styles waren gemeinsam sechs Jahre lang Teil der Boyband One Direction – von 2010 bis 2016 – und feierten große Erfolge mit dieser. Dann machten alle Mitglieder als Soloartists weiter.

Am 16. Oktober 2024 verunglückte Payne tragisch in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Er fiel von einem Hotelbalkon aus dem dritten Stock und verstarb an den Folgen eines Polytraumas.

Bowling-Thema bei Beerdigung

Am 20. November 2024 wurde Liam Payne dann im britischen Amersham beigesetzt. Zur Beisetzung erschienen neben Harry Styles und den restlichen früheren One-Direction-Mitgliedern, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson, auch weitere bekannte Gesichter aus der Kreativ-Industrie, etwa Late-Night-Moderator James Corden.

Die Familie des Verstorbenen achtete bei der Beisetzung auf viel Liebe zum Detail. So galt Bowling als großes Hobby des Sängers zu dessen Lebzeiten. Dementsprechend wurde beispielsweise bei der Trauerfeier ein Aufsteller aus Blumen platziert, der eine Reihe von Bowling-Pins zeigt. Siehe hier:

Harry Styles im Bowling-Shirt für Album-Ankündigung

Hier starten nun die Spekulationen über einen möglichen musikalischen Tribut auf dem anstehenden Album. Zur Ankündigung der neuen Platte wurden Bilder des „As It Was“-Interpreten veröffentlicht, auf denen er einen gelben Jumper mit roter Krawatte trägt und darunter ein weißes Shirt. Auffällig sind auf diesem zahlreiche kleine Bowling-Pins gedruckt – passend zu den Look und den Blumen auf der Beerdigung.

So der aktuelle Look von Harry Styles:

Hierbei liegt nahe, dass das Hobby von Liam Payne als Hommage an diesen aufgegriffen wird, um ihm so in Outfitform Tribut zu zollen. Im Bezug darauf lässt sich auch spekulieren, ob es sich zudem um eine Ankündigung für einen musikalischen Tribut auf dem kommenden Solo-Werk des Grammy-Preisträgers handelt. Hierzu gibt es seitens des Künstlers jedoch noch keine Bestätigung.

