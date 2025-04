Liam Paynes Schwester trauert: „Ein Leben ohne dich ist unmöglich“

Vor einem halben Jahr ist Liam Payne verstorben. Das ehemalige Mitglied der Boygroup One Direction starb am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz vom Balkon aus dem 3. Stock des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires, Argentinien. Seine Schwester Ruth Gibbins brachte nun ihre Trauer in einem Instagram-Beitrag zum Ausdruck, nachdem sie zuvor der Öffentlichkeit gegenüber geschwiegen hatte.

„Mein Kopf schreit immer noch nach dir“

Am Mittwoch, den 16. April, veröffentlichte die 34-Jährige einen Post, indem sie erzählte, wie es ist, ohne ihren Bruder zu leben. Sie brachte ihre Trauer über das Ableben des Sängers mit den folgenden Worten zum Ausdruck: „Mein Kopf schreit immer noch nach dir. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, fühle ich mich, als würde ich unter Wasser tauchen und nach Luft schnappen, die nie kommt, um mich zu erlösen. Ein Leben ohne dich ist unmöglich, also existiere ich im Moment. Ich lerne, an den richtigen Stellen zu lachen oder zu lächeln, aber es ist anstrengend, wenn ich nur mit dir sprechen möchte.“

Sie beschrieb ihren Zustand als allumfassend und irgendwie doch unbeschreiblich: „Ich vermisse dich laut, leise und in all den Momenten dazwischen. Ich liebe dich so viel mehr, als diese Worte oder meine Tränen auszudrücken vermögen, aber ich weiß, dass du das weißt.“ Ruth Gibbins schloss ihr Posting mit einer Bemerkung darüber, wo sie Liam Payne nun am ehesten nah sein könne: „Fürs Erste werde ich dich in meinen Träumen sehen.“

Ruth Gibbins Instagram-Posting in Gänze:

„Alles erinnert mich auf die eine oder andere Weise an ihn“

Am selben Tag veröffentlichte Jay Shetty eine neue Folge seines Podcasts „On Purpose“, in dem Kate Cassidy von ihr Trauergefühl über ihren verstorbenen Freund erzählte. Wie auch Ruth Gibbins fühlt sie sich Liam Payne dennoch weiterhin nah: „Alles erinnert mich auf die eine oder andere Weise an ihn. Wenn ich diese Zeichen sehe, fühle ich mich so viel mehr mit ihm verbunden und ihm nahe, und ich weiß, dass er hier ist und mir zuhört und nicht weit weg ist.“