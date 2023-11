Spotify „Wrapped“ 2023: Taylor Swift ist Künstlerin des Jahres

Der Jahresrückblick ist da und auf internationaler Ebene wurden sogar Rekorde gebrochen.

Es ist wieder so weit: Spotify hat den Jahresrückblick für 2023 veröffentlicht. Wir können endlich unsere Streaminggewohnheiten der vergangenen Monate Revue passieren lassen. Zuvor hat die Musik-Streaming-Plattform schon über die beliebtesten Songs, Künstler:innen und Alben sowohl auf internationaler Ebene als auch für Deutschland informiert.

Taylor Swift hat direkt einen Rekord gebrochen. Sie hat es dieses Jahr mit über 26,1 Milliarden Streams zur weltweit meistgestreamten und ersten weiblichen Künstlerin an die Spitze geschafft. In den vergangenen Jahren hatte sich Bad Bunny diesen Platz gesichert, der 2023 auf den zweiten Platz ausweichen muss. Der meistgestreamte Song 2023 ist „Flowers“ von Miley Cyrus mit mehr als 1,6 Milliarden Streams weltweit. Bad Bunnys Album UN VERANO SIN TI bleibt mit 4,5 Milliarden Streams international weiterhin an der Spitze der meistgespielten Alben.

Diese Künstler:innen, Songs, Alben und Podcasts wurden weltweit am meisten gestreamt

Top-Künstler:innen weltweit auf Spotify:

Top-Songs weltweit auf Spotify:

Top-Alben weltweit auf Spotify:

Top-Podcasts weltweit auf Spotify:

Apache 207 ist Deutschlands Künstler des Jahres

Den ersten Platz der Top-Künstler:innen in Deutschland sichert sich dieses Jahr Apache 207 , gefolgt von Bonez MC auf dem zweiten und Taylor Swift auf dem dritten Rang. Die Newcomer:in AYLIVA hat mit SCHWARZES HERZ das erfolgreichste Album des Jahres abgeliefert. Der erfolgreichste Song des Jahres 2023 kommt von Udo Lindenberg und Apache 207, die Anfang des Jahres ihren Song „Komet“ veröffentlichten.

Das sind Deutschlands meistgestreamten Künstler:innen, Songs, Alben und Podcasts

Top-Künstler:innen in Deutschland auf Spotify:

Top-Songs in Deutschland auf Spotify:

Top-Alben in Deutschland auf Spotify:

Top-Podcasts in Deutschland auf Spotify: