Lil Durk droppt neues Album 7220 und erzielt Streaming-Bestwerte

Lil Durk während eines Auftritts beim DTE Energy Music Theater am 01. Oktober 2021 in Clarkston, Michigan.

Am vergangenen Freitag erschien das neue Album von Lil Durk. Ein Album, das an affinen Rap-Fans nicht so einfach vorbei gehen sollte. Die Platte mit dem Titel 7220 ist das nunmehr siebte Studioalbum des Rappers und enthält unter anderem Features mit Future, Gunna, Morgan Wallen und Summer Walker.

Das Album ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden und konnte sich schon seinen Weg in die obere Liga der Albumcharts erkämpfen. Die am Dienstag veröffentlichte Single „Barbarian“ zählt zum aktuellen Zeitpunkt schon über 2,5 Millionen Views.

Empfehlung der Redaktion US-Rapper Lil Durk will den berüchtigten „O-Block“ in Chicago kaufen

HÖRT UND SEHT HIER DAS NEUE MUSIKVIDEO ZU „BARBARIAN“:

Wie die Plattform „ChartData“ auf Twitter darlegt, konnte das Album bereits vor seiner Veröffentlichung Platz 1 der US Apple Music Charts erreichen. Gleichzeitig sind alle Singles in den Top 40 der US-Charts der Streaming-Plattform zu finden.

.@lildurk’s ‚7220‘ has reached #1 on US Apple Music ahead of album release. — chart data (@chartdata) February 22, 2022

All songs from @lildurk’s ‚7220‘ simultaneously chart in the top 40 on US Apple Music. — chart data (@chartdata) March 11, 2022

Sein Debüt feierte der aus Chicago stammende und der Drill-Bewegung angehörige Rapper mit REMEMBER MY NAME aus dem Jahr 2015. Seitdem arbeitete der Rapper unermüdlich an sechs weiteren Alben. Mit JUST CAUSE Y’ALL WAITED 2 und THE VOICE veröffentlichte Lil Durk 2020 gleich zwei Werke im selben Jahr. Beide Platten konnten mehrfach Gold-Auszeichnungen in den US-Charts erzielen. Ebenso kann Lil Durk auf Features mit Rap-Koryphäen wie Drake, Kanye West und Travis Scott zurückblicken.

7720 ist nach der Hausnummer von Lil Durks Elternhaus benannt und soll das bisher persönlichste Album des Rappers sein.