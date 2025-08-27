Lil Nas X nach Verhaftung: Rap-Star bricht Schweigen über „furchterregende Tage“

Erstmals nach seinem wirren Auftreten in der Öffentlichkeit und der darauffolgenden Festnahme meldet sich Lil Nas X zu Wort

Lil Nas X hat sich erstmals nach seiner Verhaftung in Los Angeles öffentlich zu Wort gemeldet. Dafür nutzte er die Socials. Sein Plan: Die Fans beruhigen.

Lil Nas X meldet sich nach Eklat auf Instagram

Via Instagram-Story hat sich der Rapper an seine Anhänger:innen gewendet. Jedoch schaute er dabei nicht in die Kamera, sondern ließ seinen Blick daran vorbeischweifen. Dazu lachte er, sah erschöpft aus. Der 26-Jährige hielt dann fest: „Das waren vier beängstigende Tage.“ Zuletzt wollte er seine Fans jedoch beschwichtigen: „Aber eurem Mädchen geht es gut.“

Polizeieinsatz in Los Angeles: Das passierte wirklich

Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill, kam am Donnerstag, den 21. August 2025, in Los Angeles in Polizeigewahrsam. Laut Polizei ging er nackt auf dem Ventura Boulevard umher. Als die Beamt:innen ihn stoppen wollten, griff er sie angeblich an. Laut Los Angeles Police Department wurden dabei drei Polizist:innen verletzt.

Die Polizei brachte Lil Nas X zunächst ins Krankenhaus, da ein möglicher Drogenkonsum vermutet wurde. Anschließend nahmen sie den Rapper in Gewahrsam. Videos und Bilder des Vorfalls, die den Musiker in Unterwäsche und weißen Cowboy-Stiefeln zeigen, wurden von „TMZ“ veröffentlicht. Dort ist zu sehen, wie er sich einem vorbeifahrenden Auto näherte und auch auf der Straße tanzte.

Anklage gegen Lil Nas X: Gewalt, Widerstand und Therapieauflagen

Die Staatsanwaltschaft erhob laut „Billboard“ daraufhin Anklage wegen vier Verbrechen, darunter drei Fälle von körperlicher Gewalt gegen Polizeibeamt:innen und Widerstand gegen eine:n Vollstreckungsbeamt:innen. Lil Nas X plädierte am Montag, den 25. August, vor Gericht auf nicht schuldig. Er wurde gegen eine Kaution von 75.000 US-Dollar auf freien Fuß gesetzt.

Als Auflage muss er nun laut der „Associated Press“ viermal pro Woche an Sitzungen der Anonymen Narcotics teilnehmen oder eine ambulante Therapie beginnen. Sein Anwalt bezeichnete den Vorfall als „Ausreißer in einem ansonsten produktiven Leben“.

Gerichtstermin im September: Droht Lil Nas X Haft?

Auch Lil Nas Xs Vater äußerte sich gegenüber „TMZ“ zuversichtlich: Sein Sohn sei „sehr reumütig“ und wolle nun die nötige Hilfe annehmen. Der nächste Gerichtstermin ist für Mitte September angesetzt. Sollte der Rapper verurteilt werden, drohen ihm mehrere Jahre Haft.

Lil Nas X: Vom Skandal zurück zum Grammy-Star

Mit seiner Single „Old Town Road“ (2019) gelang Lil Nas X der Durchbruch: Der Song hielt sich 19 Wochen auf dem ersten Platz der „Billboard Hot 100“. Der Mix aus Country- und HipHop-Sounds machte ihn berühmt. Sein Debütalbum MONTERO (2021) lieferte weitere Hit-Momente, wie „Montero (Call Me By Your Name)“ und „Industry Baby“, die ihm mehrere Grammy-Auszeichnungen und weltweite Anerkennung einbrachten.

Neben seiner Musik erregte Lil Nas X immer wieder Aufmerksamkeit durch provokante Auftritte, kreative Musikvideos und seinen offenen Umgang mit seiner sexuellen Identität.