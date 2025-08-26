Lil Nas X vor Gericht: Rap-Star nach L.A.-Festnahme wegen Gewalt angeklagt

Will Smith Album-Flop und KI-Vorwürfe: Verliert er seine Fans?

Lil Nas X, bürgerlich Montero Lamar Hill, geriet am Donnerstag, den 21. August 2025, in Los Angeles in Polizeigewahrsam. Laut Polizei ging der 26-Jährige nackt auf dem Ventura Boulevard umher. Als die Beamt:innen ihn stoppen wollten, griff er sie angeblich an. Laut dem Los Angeles Police Department wurden dabei drei Polizist:innen verletzt.

Die Polizei brachte Lil Nas X zunächst ins Krankenhaus, da ein möglicher Drogenkonsum vermutet wurde. Anschließend nahmen sie den Rapper in Gewahrsam. Videos und Bilder des Vorfalls, die den Musiker in Unterwäsche und weißen Cowboy-Stiefeln zeigen, wurden von „TMZ“ veröffentlicht. Dort ist zu sehen, wie er sich einem vorbeifahrenden Auto näherte und auch auf der Straße tanzte.

Vier Anklagepunkte gegen Lil Nas X – Vorfall auf dem Ventura Boulevard

Am Montag, den 25. August, erschien Lil Nas X vor dem Los Angeles Superior Court. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn laut „TMZ“ wegen drei Fällen von Gewalt gegen Polizeibeamten und in einem Fall des Widerstands gegen einen Vollstreckungsbeamten an. Der Rapper bekannte sich laut dem Los Angeles District Attorney’s Office nicht schuldig. Die Richter setzten seine Kaution auf 75.000 US-Dollar fest und sie ordneten an, dass er an einem Drogen-Entwöhnungsprogramm teilnimmt.

Sein nächster Gerichtstermin ist nach Angaben von „TMZ“ für den 15. September 2025 angesetzt. Seine Anwältin Christy O’Connor bezeichnete den Vorfall als „absolutes Fehlverhalten, das in seinem Leben bisher nie vorgekommen sei“ und betonte die bisherigen Erfolge des Künstlers, darunter mehrere Grammy-Auszeichnungen.

Sorge um die mentale Gesundheit des Grammy-Gewinners

Erst vor wenigen Tagen hatte Lil Nas X zudem sämtliche Beiträge auf Instagram gelöscht, seinen Account in „Queen Madeline“ umbenannt und neue, teils rätselhafte Fotos sowie kurze Musiksnippets veröffentlicht.

Der 26-jährige Musiker hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im April 2025 berichtete er über eine vorübergehende Gesichtslähmung.

Lil Nas X: Vom „Old Town Road“-Durchbruch zum Grammy-Star

Mit seiner Single „Old Town Road“ (2019) gelang Lil Nas X der Durchbruch: Der Song hielt sich rekordverdächtige 19 Wochen auf Platz 1 der Billboard Hot 100. Der Mix aus Country- und HipHop-Sounds machte ihn weltberühmt. Sein Debütalbum MONTERO (2021) lieferte weitere Hit-Momente, wie „Montero (Call Me By Your Name)“ und „Industry Baby“, die ihm mehrere Grammy-Auszeichnungen und weltweite Anerkennung einbrachten.

Neben seiner Musik erregte Lil Nas X immer wieder Aufmerksamkeit durch provokante Auftritte, kreative Musikvideos und seinen offenen Umgang mit seiner Identität.