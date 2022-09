Lil Nas X stimmt mit „STAR WALKIN`“ auf die LOL WORLDS ein

Schon am 15. September erschien auf dem YouTube-Kanal von LEAGUE OF LEGENDS ein Video, in dem der Rapper und Sänger Lil Nas X als neuer „President of League of Legends“ vorgestellt wird. Er selbst bezeichnet sich daher als „Lil Nas Xecutive“ und will die gesamte Firma auf den Kopf stellen. In dem Video wurde außerdem ein neuer Song von ihm angeteasert. Ebenfalls auf dem LEAGUE OF LEGENDS-Kanal veröffentlicht am 22. September, soll der Song „STAR WALKIN`“ als Hymne für das diesjährige „League of Legends Worlds Tournament“ (kurz: Worlds) fungieren.

In dem animierten Musikvideo zu „STAR WALKIN`“ sind viele verschiedene Menschen aus der gesamten Welt zu sehen, doch vor allem vier Protagonisten werden vorgestellt. Diese vier „beschwören“ mit Ringen ihre jeweiligen Champions und versammeln sich für einen Kampf. Bevor der erste Schlag fällt, gibt es einen Schnitt und alle Protagonisten sind noch einmal zu sehen. Zusätzlich zu Lil Nas X, der in der Mitte steht und das fünfte Teammitglied darstellt.

In dem Spiel „League of Legends“ oder auch „LoL“ kann man sich in Teams von drei bis fünf Spielern zusammenfinden und aus über 140 verschiedenen Champions wählen.

Handlung des Ankündigungsvideos

Das Ankündigungsvideo vom 15. September ist mit einigen Witzen sowie Anspielungen bezüglich Lil Nas X ebenso unterhaltsam wie das Musikvideo selbst. Zu Beginn fallen die folgenden Worte des Stars aus Atlanta:

Ein Teil von mir wollte etwas Neues versuchen Ich habe meine Spuren in der Musik hinterlassen Ich habe meine Spuren in der Kultur hinterlassen Also habe ich jetzt beschlossen der neue Präsident von League of Legends zu sein

Danach folgt das Wortspiel mit Lil Nas Xecutive. Die erste Anweisung des neuen Präsidenten, die wir sehen, ist es, einen „Skin“ (Design einer Figur) zu erstellen, die völlig nackt ist, bis auf einige Pixel über den Genitalien. Der Rapper sagt dazu: „Das wird der meiste verkaufte Skin jemals“ und seine Assistentin stimmt ihm zu: „Die beste Idee, die ich jemals gehört habe“. Eine Anspielung an seinem Song beziehungsweise das Musikvideo zu „INDUSTRY BABY“ mit Jack Harlow, das über 380 Millionen Mal auf YouTube geklickt wurde.

Außerdem gibt es auf seinem Schreibtisch den gleichen Ring mit der Aufschrift „WORLDS“, wie ihn auch die Protagonisten im Musikvideo „STAR WALKIN ´“ tragen. Dazu die Idee, alle Mitarbeiter seinen neuen Song immer und überall hören zu lassen, und das auf absurden Wegen wie beim Öffnen einer Kühlschranktür, als Klingelton oder das Autoradio so zu programmieren, dass es nur noch diesen einen Song spielt.

„League of Legends Worlds Tournament“