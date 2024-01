„LOL“: Elyas M’Barek, Otto Waalkes & Ina Müller in der 5. Staffel dabei

Auch bei den neuen „LOL: Last One Laughing“-Folgen am Start: Torsten Sträter, Olaf Schubert und Hazel Brugger.

Kurz nach dem Weihnachtsspecial verkündet der Streamingriese Amazon Prime Video nun die komplette Besetzung der fünften Staffel von „LOL: Last One Laughing“. Die Produktion der neuen Folgen ist bereits gestartet.

In den kommenden Episoden der Comedy-Show werden neben den bereits bekannten Gag-Größen Hazel Brugger, Mirja Boes, Ralf Schmitz, Michael Kessler, Torsten Sträter, Olaf Schubert und Meltem Kaptan dieses Mal auch Schauspieler Elyas M’Barek, Sängerin und Moderatorin Ina Müller sowie der Komiker und Mime Otto Waalkes vor der Kamera stehen.

Wieder mit dabei ist natürlich auch Michael „Bully“ Herbig, der den Gastgeber und Moderator der Sendung gibt.

50.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck

Wie funktioniert das Format noch mal? Sechs Stunden lang verbringen die Promis Zeit zusammen in einem Raum und werden dabei gefilmt – ähnliche wie bei „Big Brother“. Alle eingeladenen Gäst:innen sind für ihren guten/irren/eigenwilligen Humor bekannt, doch in dieser Sendung ist die Herausforderung, dass in dem Zeitraum um keinen Preis gelacht werden darf. Und wenn das doch passiert: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Und wer zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro – die Summe wird im Folgenden für einen guten Zweck gespendet.

Es wird die Person zum Sieger oder zur Siegerin gekürt, der es am längsten gelingt, die Mundwinkel unten zu behalten. Unter ständiger Beobachtung durch Host Herbig wird jede Gesichtsentgleisung genau in Augenschein genommen. Sechs Folgen lang ist man also als Zuschauer:in dabei, wenn sich gegenseitig Gags erzählt und präsentiert werden, die in diesem Rahmen im Best Case Scenario so gar nicht zünden wollen.

Die neue Staffel ist ab Ostern auf Amazon Prime Video zu sehen.