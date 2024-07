David Harbour fragte die Sängerin erst einmal, ob das eine Macke von ihr sei.

Seit dieser Woche wissen nicht mehr nur Eingeweihte, dass Lily Allen einen Account auf OnlyFans hat. Dort zeigt sich die Sängerin nicht wie andere splitterfasernackt, sondern präsentiert ihre Füße. „Ich tauche nur meine Zehen hinein …“, schrieb sie als Erklärung zu den ersten Bildern.

Den Tipp, mit Fotos Fußfetischisten zur Kasse zu bitten, bekam sie nach eigenen Angaben von ihrer Fußpflege, die ihr erzählte, dass Allen auf „WikiFeets“, einer Plattform zur Darstellung und Bewertung prominenter Füße, hohe Punktzahlen generiere.

Für 10 Dollar gibt es nun also von der Musikerin selbst eingestellte Fuß-Bilder, in den ersten Tagen fanden sich bereits einige Eindrücke auf der Seite. Aber was sagt eigentlich Lily Allens Ehemann David Harbour dazu?

Das erzählte die 39-Jährige frei von der Leber weg im BBC-Sounds-Podcast „Miss Me?“. „Ja, er findet es großartig“, antwortete Allen auf die Frage ihrer Co-Moderatorin Miquita Oliver, ob der 49-jährige „Stranger Things“-Star mit dem OnlyFans-Account „einverstanden“ sei.

„Zuerst war er nicht angetan und fragte: ‚Ist das eine Macke von dir?‘ Und ich sagte: ‚Nein, es ist absolut keine Perversion‘, aber vielleicht macht mich das an, dass ich mit dieser Sache Macht über andere ausübe.“

Lily Allen liefert Fest für Fußfetischisten

Die Podcaster vertieften das Thema dann noch einmal. Oliver scherzte: „Ich glaube, Aufmerksamkeit und Macht, das sind für dich schon so Dinge. Davon hast du ja gerade mehr als genug. Also, ja, ich wette, du hast eine tolle Zeit.“

Allen, die seit 2020 mit Harbour verheiratet ist, pflichtete dem bei und bekannte, dass sie in ihrer Kindheit beides gewiss nicht gehabt habe. „Ich genieße jetzt wohl einfach meinen Platz an der Sonne“, so die Sängerin.

Für Interessierte: Bisher gibt es acht Posts von Allen auf OnlyFans. Auf ihrem Instagram-Proil teaserte sie ihre Fans mit einem Bild, das sie dort eingestellt hat. Seitdem gehört der Account der Musikerin zu den Trending-Pages bei OnlyFans.