Rachel Zegler verteidigt Taylor Swift nach Sextape-Kommentaren

„Man wird nie erleben, dass die Leute so über einen Mann sprechen“, so Zegler zu dem Kommentar.

Rachel Zegler verteidigte Taylor Swift nach einem Kommentar in einem Podcast über ihre angebliche Beziehung mit dem Footballspieler Travis Kelce. Das Gerücht um eine Beziehung der zwei wurde von Dan Katz, Co-Host des „Pardon My Take“-Podcasts, aufgegriffen. „Wenn Travis Kelce und Taylor Swift ein Sexvideo veröffentlichen, werde ich diese Beziehung vollenden und sagen: ‚Gut.‘“

Über X äußerte sich Zegler kritisch zu dem Kommentar. „Es ist nichts Neues, dass die Medien besonders (und ungerechtfertigt) grausam zu Taylor Swift sind“, so die Schauspielerin. „Aber die Art und Weise, wie Männer sich berechtigt fühlen, über Frauen, ihre Körper und ihr Sexleben zu sprechen, muss ernsthaft überprüft werden.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zegler fährt fort: „Man wird nie erleben, dass die Leute so über einen Mann sprechen. Das gilt für viele verschiedene Szenarien. Wir zerpflücken die Einstellungen und Beziehungen von Männern nicht so wie die von Frauen. Es sind nicht immer nur Männer, die so über uns sprechen. Frauen können das auch und tun es auch. Es ist zum Kotzen. Lasst Taylor Swift in Ruhe!“

Auch kritisiert sie diejenigen, die solche Kommentare als Witze abtun. „Es wird oft gesagt, dass es ein Scherz sei, aber man muss verstehen, dass ‚keiner versteht mehr Spaß‘ seit Anbeginn der Zeit gleichbedeutend ist mit ‚lass mich etwas Schreckliches über Frauen sagen, ohne die Konsequenzen zu tragen.‘ Wir haben es satt! Das war noch nie lustig!“