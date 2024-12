Lily Allen: Hat sie sich nun von David Harbour getrennt?

Kein Verlobungsring und keine Lust auf Männer: Schon länger gab es Indizien einer möglichen Entzweiung.

Lily Allen hat sich angeblich von ihrem Ehemann David Harbour getrennt. Das Beziehungs-Aus schien monatelang nur ein Gerücht zu sein. Doch nun habe man ein Profil der Sängerin auf einer Dating-Plattform gefunden.

Allen besitzt ein Profil auf Raya

Eine Quelle, die wohl nichts mit Allen zutun habe, teilte der „Daily Mail“ ein Bild ihres Profils auf „Raya“ mit. Hierbei handelt es sich um eine Dating-App, die wohl vor allem von prominenten Persönlichkeiten genutzt werde. In der Profilbeschreibung schreibt die 39-Jährige, dass sie „nach jemandem sucht, mit dem sie eine Paartherapie beginnen kann“. Zudem würde sie „von New York nach Los Angeles kommen“. Auch verriet ein Insider der „Daily Mail“, dass sich Allen und Harbour offiziell getrennt hätten. Bisher hat noch keiner der beiden eine Trennung bestätigt.

Bahnte sich eine Trennung schon länger an?

Der „Bild“ zufolge wurden die Gerüchte über eine Trennung bereits seit einiger Zeit entfacht. So berichtet die Zeitung, dass die „Smile“-Interpretin bereits im Jahr 2019 häufiger ohne Verlobungsring vom „Stranger Things“-Darsteller gesichtet wurde. Auch im vergangenen Jahr sei sie ihrem Mann auf Instagram entfolgt. In einer Podcast-Episode von „Miss Me?“ vom 16. Dezember erzählte die Britin zudem, dass sie „geistig nicht gut drauf“ und „von Männern gelangweilt“ sei.

Sie nehme „die Ehe sehr ernst“

Auffällig sei laut „Daily Mail“ zudem, dass ihr Profil auf „Raya“ auch für Frauen sichtbar ist, die sich mit anderen weiblichen Personen treffen wollen. Jedoch sei es unklar, ob Allen auf der App auf der Suche nach einer romantischen Beziehung oder nur nach einer platonischen Freundschaft sei. Dem Magazin habe aber ein Freund von Allen berichtet, dass sie nicht aktiv nach Dates suchen würde, da sie noch nicht geschieden sei und „die Ehe sehr ernst“ nehme.

Allen und der 49-jährige Schauspieler wurden zuerst im Jahr 2019 zusammen bei einer „Tea Party“ der British Academy of Film and Television Arts gesehen. Im selben Jahr sah man die Pop-Künstlerin dann mit einem Verlobungsring an der Hand. Das Paar schloss daraufhin im September 2020 den Bund der Ehe.