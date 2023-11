„Stranger Things“-Star David Harbour hatte Ehe-Stress während Streik

Ab dem 13. November wird wieder „Stranger Things“ gedreht. Harbour ist aus vielerlei Gründen erleichtert.

„Stranger Things“-Star David Harbour hat sich in einem Interview erleichtert darüber gezeigt, dass der Schauspieler:innenstreik in Hollywood nun endlich beendet ist und die Netflix-Serie ab dem 13. November wieder gedreht wird. Er erklärte, er sei froh, dass er nun wieder arbeiten gehen könne. Die Auszeit vom Job war wohl nicht immer so leicht für ihn und habe auch seine Ehe zur britischen Sängerin Lily Allen belastet.

Dem US-Magazin „People“ sagte der Mime im Interview: „Meine Frau mag es, wenn ich arbeiten gehe, weil es für sie schön ist, wenn sie ihr Leben und ich meines habe und wir einander nicht nerven, weil wir die ganze Zeit aufeinanderhocken.“ Seine Gattin hätte außerdem beobachtet, dass er „höllisch deprimiert auf der Couch herumsaß“, weshalb er nun umso mehr bereit für das Weiterdrehen der Erfolgsserie sei.

Auf die Frage hin, was er mit seiner freien Zeit angestellt hätte, erklärte er: „Ich meine, es ist so, wie es mir bei COVID passiert ist: Man denkt sich: ‚Oh, jetzt habe ich so viel Zeit‘, und dann überprüft man alle fünf Minuten seine Google-Benachrichtigungen und ist einfach neurotisch unsicher. Ich habe also nichts getan.“