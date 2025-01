Darum tritt Linkin-Park-Gitarrist Brad Delson nicht mehr live auf

Für Brad Delson ist das Touren mit Linkin Park vorbei – er ist lieber nur noch im Studio dabei.

Linkin Park-Gitarrist Brad Delson, der auf Alben wie HYBRID THEORY (2000), METEORA (2003) und MINUTES TO MIDNIGHT (2007) sowie späteren Werken wie A THOUSAND SUNS (2010) und ONE MORE LIGHT (2017) mitwirkte, hat in einem Interview seine Entscheidung erläutert, nicht mehr live mit der Band aufzutreten. Nachdem Linkin Park im vergangenen September ihr Comeback mit neuer Sängerin Emily Armstrong und dem Album FROM ZERO ankündigten, bestätigte Delson, dass er sich vom Touren mit der Band zurückziehen werde.

Linkin Park: Neuer Live-Gitarrist ersetzt Brad Delson

In einem Interview mit „Guitar World“ erklärte das langjährige Bandmitglied, dass sein Fokus mittlerweile auf dem kreativen Prozess im Studio liegt. „Ich habe festgestellt, dass ich im Studio wirklich aufblühe. Es ist der Ort, an dem ich meine Energie am besten einbringen kann“, so Delson. Die Jahre abseits der Bühne hätten ihm geholfen, über seine Rolle in der Band nachzudenken und diese neu zu definieren. Alex Feder übernimmt seinen Platz als Live-Gitarrist. Delson lobte ihn als „großartigen Musiker und starken Live-Spieler“ und betonte auch, was ihm die Freundschaft zu Feder bedeute. Er fügt außerdem hinzu: „Auch wenn ich nicht auf der Bühne stehe, steckt viel von meiner kreativen Liebe in der Show. Ich war schon immer besessen von der Setlist und dem Konzept der Show – daran hat sich nichts geändert.“

Veränderungen in der Band

Delson hat auch über Neuzugang Emily Armstrong sowie die neue Dynamik bei Linkin Park gesprochen. „Ihre Stimme und Energie fühlen sich einfach wie die Energie von Linkin Park an“, sagte er. Die Kombination aus Armstrong und Mike Shinoda ermögliche es der Band, weiterhin den Raum zwischen den Genres zu erkunden – ein Markenzeichen von Linkin Park. Die Wiedervereinigung der Band wurde von den Fans größtenteils positiv aufgenommen, obwohl Kontroversen um Armstrongs Verbindungen zu Scientology und dem verurteilten Vergewaltiger Danny Masterson für Diskussionen sorgten. Armstrong stellte in einer Erklärung klar, dass sie „keine Verbindung zu Masterson mehr“ habe. Schlagzeuger Rob Bourdon hat die Band indes komplett verlassen, um sich anderen Dingen zu widmen. Er wurde von Colin Brittain ersetzt. Shinoda sprach in einem separaten Interview über diese Veränderungen betonte, dass dies auch dem Bandzusammenhalt gut getan habe.