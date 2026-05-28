Linkin Park schenkt euch Fischbrötchen in Hamburg

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Emily Armstrong von Linkin Park  |  Zum Hamburger Konzert-Stopp verschenkt Linkin Park täglich 100 Fischbrötchen – plus Karaoke, Gratis-Pizza und geheime Preise. Alle Infos zu Ort und Datum hier.

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Zum Hamburger Konzert-Stopp verschenkt Linkin Park täglich 100 Fischbrötchen – plus Karaoke, Gratis-Pizza und geheime Preise. Alle Infos zu Ort und Datum hier.

Linkin Park verschenkt Fischbrötchen. Für ihre Konzertstopps in Hamburg hat sich die Band etwas ganz Besonderes ausgedacht: An ihrem Pop-up-Merchandising-Stand gibt es neben Hoodies und T-Shirts auch eine klassische norddeutsche Leckerei. Wer das Linkin-Park-Fischbrötchen aufs Haus will, muss allerdings schnell sein.

Für die beiden Konzerte in Hamburg am 1. und 3. Juni eröffnet extra ein Pop-up-Store in Hamburg. Zwischen dem 1. Juni um 11 Uhr und dem 3. Juni um 19 Uhr können Fans beim Seafood-Restaurant Underdocks, Neuer Kamp 13, mehr als nur Merchandise-Artikel in Limited Editions abstauben. Passend zur Location werden dort Fischbrötchen serviert – und die ersten 100 Stück pro Tag sind gratis. Wer früh da ist, kann sich mit etwas Glück von Linkin Park ein Fischbrötchen spendieren lassen – die Schlangen werden voraussichtlich lang sein.

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Karaoke und Überraschungspreise am freien Tag

Noch mehr Überraschungen erwarten Hamburg: Wer am 2. Juni, dem Tag zwischen den beiden Konzerten, noch nichts vorhat, kann ab 17 Uhr in der „Thai Oase“, Große Freiheit 40, gemeinsam mit anderen Linkin-Park-Fans Karaoke singen. Auch dort gibt es Gratis-Essen: 100 Pizzen werden kostenlos an die Besucher:innen ausgegeben. Außerdem winken „prizes“. Was genau hinter diesen geheimnisvollen Preisen steckt, bleibt unklar. Auch hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Plätze sind begrenzt und sicherlich so schnell weg wie heiße Semmeln – äh, Fischbrötchen.

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Fan-Reaktionen und Merchandise im Pop-up-Store

Die Ankündigung der Rockband stößt in den Instagram-Kommentaren auf Vorfreude, aber auch Verwirrung: „Kann man da nur fischbrötchen kaufen oder auch hoodies shirts und platten ?!“ Es wird jedenfalls mehr sein als ein reiner Fast-Food-Stand. Im Pop-up-Store soll es Limited Editions von Linkin-Park-Fanartikeln geben. Mehr verrät das Instagram-Posting nicht.

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Ein neues Konzept der „From Zero Tour“

Die „Local Events“ scheinen ein neues Konzept für die „From Zero Tour“ zu sein, das erst seit dem europäischen Tour-Zweig eingeführt wurde. Beim ersten Stopp in Stockholm gab es gratis Zimtschnecken, nun Fischbrötchen in Hamburg. Die regionalen Essen-Klischees hat Linkin Park damit jedenfalls bedient. Während der bisherigen Tour in Australien gab es noch keinerlei Anzeichen für solche speziellen lokalen Events.

Franziska Gewalt schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Linkin Park Hamburg gratis Merchandise
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