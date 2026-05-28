Linkin Park schenkt euch Fischbrötchen in Hamburg

Zum Hamburger Konzert-Stopp verschenkt Linkin Park täglich 100 Fischbrötchen – plus Karaoke, Gratis-Pizza und geheime Preise. Alle Infos zu Ort und Datum hier.

Linkin Park verschenkt Fischbrötchen. Für ihre Konzertstopps in Hamburg hat sich die Band etwas ganz Besonderes ausgedacht: An ihrem Pop-up-Merchandising-Stand gibt es neben Hoodies und T-Shirts auch eine klassische norddeutsche Leckerei. Wer das Linkin-Park-Fischbrötchen aufs Haus will, muss allerdings schnell sein.

Für die beiden Konzerte in Hamburg am 1. und 3. Juni eröffnet extra ein Pop-up-Store in Hamburg. Zwischen dem 1. Juni um 11 Uhr und dem 3. Juni um 19 Uhr können Fans beim Seafood-Restaurant Underdocks, Neuer Kamp 13, mehr als nur Merchandise-Artikel in Limited Editions abstauben. Passend zur Location werden dort Fischbrötchen serviert – und die ersten 100 Stück pro Tag sind gratis. Wer früh da ist, kann sich mit etwas Glück von Linkin Park ein Fischbrötchen spendieren lassen – die Schlangen werden voraussichtlich lang sein.

Karaoke und Überraschungspreise am freien Tag

Noch mehr Überraschungen erwarten Hamburg: Wer am 2. Juni, dem Tag zwischen den beiden Konzerten, noch nichts vorhat, kann ab 17 Uhr in der „Thai Oase“, Große Freiheit 40, gemeinsam mit anderen Linkin-Park-Fans Karaoke singen. Auch dort gibt es Gratis-Essen: 100 Pizzen werden kostenlos an die Besucher:innen ausgegeben. Außerdem winken „prizes“. Was genau hinter diesen geheimnisvollen Preisen steckt, bleibt unklar. Auch hier gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Plätze sind begrenzt und sicherlich so schnell weg wie heiße Semmeln – äh, Fischbrötchen.

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Fan-Reaktionen und Merchandise im Pop-up-Store

Die Ankündigung der Rockband stößt in den Instagram-Kommentaren auf Vorfreude, aber auch Verwirrung: „Kann man da nur fischbrötchen kaufen oder auch hoodies shirts und platten ?!“ Es wird jedenfalls mehr sein als ein reiner Fast-Food-Stand. Im Pop-up-Store soll es Limited Editions von Linkin-Park-Fanartikeln geben. Mehr verrät das Instagram-Posting nicht.

Ein neues Konzept der „From Zero Tour“

Die „Local Events“ scheinen ein neues Konzept für die „From Zero Tour“ zu sein, das erst seit dem europäischen Tour-Zweig eingeführt wurde. Beim ersten Stopp in Stockholm gab es gratis Zimtschnecken, nun Fischbrötchen in Hamburg. Die regionalen Essen-Klischees hat Linkin Park damit jedenfalls bedient. Während der bisherigen Tour in Australien gab es noch keinerlei Anzeichen für solche speziellen lokalen Events.