Linkin Park in Frankfurt: Zeiten, Support, Setlist, Tickets & Wetter

Linkin Park kommen am 8. und 9. Juli mit ihrer „From Zero World Tour 2025“ nach Frankfurt am Main in den Deutsche Bank Park. Es ist das letzte Deutschland-Konzert der Band, zuvor waren sie bereits in Berlin, Hannover und Düsseldorf zu sehen. Es ist die erste Tour seit dem Tod von Sänger Chester Bennington und zugleich die erste mit Sängerin Emily Armstrong.

Ursprünglich war nur ein Termin in Frankfurt geplant, doch wegen der großen Nachfrage wurde ein zweites Konzert angesetzt. Hier alle Informationen zu den zwei Gigs:

Zeiten & Support

Das Programm sieht für beide Shows identisch aus. Linkin Park wird begleitet von den Support-Acts JPEGMafia und Architects. Der Einlass ist ab 16 Uhr, das Vorprogramm startet gegen 18 Uhr. Um circa 20 Uhr kann dann mit dem Beginn des Linkin-Park-Konzerts gerechnet werden. Dieses könnte rund anderthalb Stunden andauern.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Somewhere I Belong Crawling New Divide The Emptiness Machine Points of Authority Lying From You The Catalyst Burn It Down Two Faced Waiting for the End Castle of Glass Joe Hahn Solo Empty Spaces When They Come for Me / Remember the Name Given Up Over Each Other One Step Closer Break/Collapse Lost Breaking the Habit What I’ve Done Kintsugi Overflow Leave Out All the Rest Numb In the End Faint

Tickets

Beide Konzerte sind bereits komplett ausverkauft, vereinzelt sind jedoch noch Tickets über Live Nation erhältlich. Dabei handelt es sich um sogenannte Resale-Tickets , also Eintrittskarten, die von Fans an andere Fans weiterverkauft werden. Die Ticketpreise können daher stark variieren und vom Originalpreis abweichen. Preislich ist das Spektrum breit. Sitzplätze kosten zwischen 113 und 169 Euro, Stehplätze liegen bei etwa 176 Euro.

Wetter

Das Wetter am Dienstag (8. Juli) soll zwar warm, aber leicht regnerisch werden. Mittags werden Temperaturen um die 21 Grad erwartet, begleitet von anhaltenden leichten Schauern. Diese sollen bis in den Abend andauern. Ab etwa 22 Uhr sinken die Temperaturen auf rund 17 Grad, der Regen soll dann jedoch nachlassen. Auch am Mittwoch (9. Juli) wird ein ähnliches Wetter erwartet, mit einer durchschnittlichen Temperatur von etwa 22 Grad.