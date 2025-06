Linkin Park in Hannover: Setlist, Poster, Fotos & Videos

Electric Callboy bei Rock am Ring 2025: Eine Hommage an Linkin Park?

Am Montag (16. Juni) spielten Linkin Park in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Es war das erste von insgesamt fünf Deutschlandkonzerten in diesem Jahr und Teil der „From Zero World Tour“. Das Konzert war bereits im Vorfeld ausverkauft. Laut NDR kamen rund 42.000 Besucher:innen zur Show am 16. Juni. Hier einige Eindrücke vom Linkin-Park-Konzert:

Setlist

Allen voran die Setlist des Konzerts in der Heinz von Heiden Arena: In genau zwei Stunden spielte Linkin Park 27 Songs, darunter acht Stücke von ihrem neuesten Album FROM ZERO– so viele wie von keinem anderen.

Somewhere I Belong Lying From You New Divide The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Up From the Bottom Where’d You Go Waiting for the End Castle of Glass Two Faced Joe Hahn Solo When They Come for Me / Remember the Name Casualty Break/Collapse Lost Over Each Other What I’ve Done Kintsugi Overflow Numb In the End Faint Papercut Let You Fade Heavy Is the Crown Bleed It Out

Hier das Poster vom Hannover-Gig

Fotos & Videos vom Konzert

Nach Hannover spielt die Rockband noch im Berliner Olympiastadion, in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf sowie bei zwei Shows im Deutsche Bank Park in Frankfurt.