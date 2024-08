Linkin Park: Was hat es mit dem neuen Countdown auf sich?

Auf Linkin Parks Social-Media-Accounts gibt es nun einen Timer, der am Mittwoch, 28. August, endet.

Linkin Park haben Neues zu verkünden – sie lassen ihre Fans jedoch noch bis zum Mittwoch, den 28. August, zappeln, was es konkret für News zu vermelden gibt. Denn solange dauert es, bis der Countdown, den sie auf ihrer Website und ihren Social-Kanälen positioniert haben, von ihnen als beendet erklärt wird.

Stehen für 2025 ein oder mehrere Konzerte an?

Von den wenigen Anhaltspunkten, die es zu dem gesetzten Timer gibt, zählt die Verbindung zum Rockville Festival. Denn mit dem Account des amerikanischen Metal- und Rock-Events hat der X-Kanal von Linkin Park den Countdown geteilt. Dies könnte bedeuten, dass die Gruppe bei der Veranstaltung, die vom 15. bis 18. Mai 2025 in Florida stattfinden wird, auftreten könnte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuletzt traten Linkin Park am 27. Oktober 2017 live auf – damals handelte es sich um ein Tribut-Konzert zu Ehren von Chester Bennington, der sich am 20. Juli 2017 umbrachte.

Gerüchte in Bezug auf eine ganze Linkin-Park-Tour machten schon öfter die Runde. Die Booking-Agentur „WME“ soll laut „Billboard“ bereits Veranstaltungen für die Band im Planung haben – so das Internet-Getuschel Anfang Mai 2024, das sich auf Informationen von „mehreren Quellen, die engen Kontakt zu Linkin Park haben“ stützte. Mit dabei sollen die Originalmitglieder Mike Shinoda, Brad Delson und Dave Farrell sein.

Aber wer singt?

Bereits Anfang April 2024 hatte Jay Gordon mit einem Interview für neue Aufmerksamkeit bei Linkin-Park-Fans gesorgt, da der Orgy-Sänger gegenüber dem Radiosender „KCAL 96.7“ sagte: „Sie sind offensichtlich eine großartige Band. Sie sind schon lange dabei. Sie sind immer noch dran. Es wird schwer werden ohne Chester. Wir werden sehen. Aber ich habe gehört, dass sie jetzt eine Sängerin haben. Das habe ich gehört. […] Zitier‘ mich hierbei nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer singen wird, aber ich habe gehört, es soll eine Frau sein. Sie werden womöglich versuchen, so weiterzumachen. Das dürfte interessant werden.“

Amy Lee würde sich trauen

In einem Gespräch mit „iHeart Radio“ wurde Evanescence-Sängerin Amy Lee auf die freie Position bei Linkin Park angesprochen. Einige Fans sollen sich die Sängerin als neue Frontfrau der Gruppe gewünscht haben. Diese nimmt den Wunsch als „riesiges Kompliment“ auf, führte aber auch aus: „Davon habe ich nichts gehört. Nein, ich wurde nicht kontaktiert oder so was in der Richtung.“ Aber dann ließ sie doch noch ein bisschen Hoffnung aufkommen: „Aber ich bin ein großer Fan. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welten, unsere Fangemeinden zu einem großen Teil die gleichen Leute sind.“ Und sie fügte hinzu: „Ich habe nicht viel Zeit, aber ich könnte es in Teilzeit machen.“

Linkin Park halten sich diesbezüglich aktuell bedeckt. Und was sich ansonsten hinter dem Countdown verstecken könnte, bleibt ein Rätsel, dass sich erst ab dem 28. August auflösen lässt.