Linkin Park und ihr Label wollen die Kontrolle über Hamburg übernehmen!

Zahlreiche Fan-Aktionen sollen aus Hamburg die „Linkin Park City“ machen

Am Sonntag (22. September 2024) ist es so weit: Linkin Park geben ihr einziges Deutschland-Konzert. In der Barclays-Arena in Hamburg präsentiert die Band ihre neue Sängerin Emily Armstrong.

Die „From Zero“-Tournee, bei der die Band das gleichnamige Album sowie die Singe „The Emptiness Machine“ vorstellt, wird weltweit nur sechs Städte umfassen. Und die Barclays Arena soll zur „Linkin Park City“ umfunktioniert werden. Wie genau die Mehrzweckhalle in eine Stadt verwandelt werden soll, ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Schon ab Donnerstag soll es zahlreiche Fan-Aktionen in der Hansestadt geben: Das Linkin-Park-Label Warner Music spricht von einem „Hamburg-Takeover“.

Zu den Programmpunkten gehören: Straßenmusiker:innen, die Linkin-Park-Songs an hochfrequentierten Orten wie den Landungsbrücken spielen. In St. Pauli, Eimsbüttel und Altona finden sich Poster, Stencils und Sticker an Ampeln, auf Bänken und Wänden.

Am Freitagabend (21 Uhr) möge man dann rund um das Heiligengeistfeld in den Nachthimmel blicken. Dort scheint sich dann was abzuspielen. In den sozialen Medien wiederum soll der Instagram-Kanal des „Miniatur Wunderlands“ auf Linkin Park verweisen.

Fan-Event in der Thai Oase

Den Abschluss des „Hamburg-Takeovers“ soll ein Fan-Event am Samstag in der Thai Oase markieren. Label und Fans feiern dort ab 16 Uhr. Und vor Ort soll es die Chance geben, letzte Tickets für das ausverkaufte Hamburg-Konzert sowie Preise zu gewinnen.

„FROM ZERO WORLD TOUR“ 2024

11. September 2024 | Kia Forum – Los Angeles, USA

16. September 2024 | Barclays Center – New York, USA

22. September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland

24. September 2024 | The O2 – London, UK

28. September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea

11. November 2024 | Coliseo Medplus – Bogota, Kolumbien