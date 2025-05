Linkin Park spielen Champions-League-Auftritt: Bilder und Videos

Linkin Parks Champions-League-Auftritt sorgt für viel Aufsehen. Am 31. Mai 2025 trat die US-amerikanische Band im Rahmen der offiziellen Pre-Show zum Champions-League-Finale in der Münchener Allianz Arena auf. Die Showeinlage fand unmittelbar vor dem Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand statt und war Teil der von der UEFA und Hauptsponsor Pepsi organisierten Eröffnungsinszenierung. Die Band spielte ein rund fünfminütiges Medley aus vier Stücken – darunter „The Emptiness Machine“, „In the End“, „Numb“ (mit „Numb/Encore“-Intro) und „Heavy Is the Crown“ (mit „Numb“ UEFA-Champions-League-Remix-Intro sowie einem Snippet von „Up From The Bottom“).

Hier gibt es einige Bilder vom Linkin Park Champions-League-Auftritt zu sehen:

X-User posten Fotos und Videos vom Linkin Park Champions League Auftritt

„Linkin Park haben bei mehr Champions-League-Finalspielen gespielt als Arsenal in den letzten zehn Jahren“, scherzt ein X-User.

Den vollständigen Auftritt von Linkin Park beim Champions-League-Finale 2025 gibt es hier als Video zu sehen:

Bekannter Fußballer nennt Show „Müll“

Die Show der Band stieß indes nicht überall auf Begeisterung. Während Fans auf X (ehemals Twitter) den Auftritt der US-amerikanischen Band abfeierten, sah das der ehemalige niederländische Nationalspieler Marco van Basten ganz anders. In der Sendung „Ziggo Sport“ bezeichnete er die Showeinlage von Linkin Park als „Müll, absoluter Müll“, wie die Bild berichtet. „Die Jungs bereiten sich auf das wichtigste Spiel ihres Lebens vor. Es ist lächerlich, dass man sie dabei stört“, so van Basten weiter. Auch Rafael van der Vaart, ebenfalls Ex-Nationalspieler der Niederlande, zeigte sich demnach wenig begeistert: „Du machst dein Aufwärmprogramm, bereitest dich vor – und dann ist eine halbe Stunde Leerlauf wegen der Show.“