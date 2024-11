Linkin Park teilen neuen Song „Two Faced“ – mit Musikvideo

Im Clip ist gut ausgeleuchtet das zu sehen, was die Band am besten kann – zusammen performen.

Am 15. November ist es soweit: Linkin Park veröffentlichen ihr Comeback-Album FROM ZERO. Kurz vor Release liefert die Nu-Metal-Band nun noch einen weiteren Vorgeschmack auf die erste Platte mit Sängerin Emily Armstrong mit ihrem Song „Two Faced“ – und ein Musikvideo, in dem die Gruppe beim Performen in gut ausgeleuchteter Umgebung zu sehen ist, gibt es auch.

Keine Geduld

Auf ihrem Instagram-Account postete die US-Gruppe in der Nacht vom 14. November die Single-Ankündigung mit einem Ausschnitt aus dem offiziellen Musikclip. Dazu schrieben sie: „Wir konnten nicht länger darauf warten, dass ihr den Song hört und das Video seht, also hier ist es ein bisschen früher. „Two Faced“ ist jetzt erhältlich.“ Den gesamten Clip zum Song gibt es auf YouTube zu sehen; ansonsten kann man ihn auch schon auf Spotify hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Regie zum Video führte wieder Joe Hahn. Zum Zeitpunkt des Releases auf Instagram teilte Hahn auch ein Bild von Linkin-Park-Frontfrau Emily Armstrong und schrieb dazu: „Hör auf, mich anzuschreien, @emilyarmstrong“. Der DJ ist für seine Arbeit mit Linkin Park bekannt. So drehte er auch das Video zu „Over Each Other“ nach einem Konzert der Band am 28. September in Südkorea.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Reaktionen der Follower:innen zur Veröffentlichung erscheinen bisher äußerst positiv. Neben einer Menge Flammen-Emojis, kommentierten Fans unter anderem: „OMG, ihr habt es einfach umgehauen!!! Ich liebe dieses Musikvideo so sehr“, „Besessen“und „Banger“.

Auch Armstrong selbst meldete sich in der Kommentarspalte zu Wort und meinte: „Lasst uns diesen Song morgen live spielen!“ Dahinter eine Brasilien-Flagge. Denn die Gruppe wird am 15. November in São Paulo auftreten.

Die neue Single „Two Faced“ anhören mitsamt Clip:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die positiven Reaktionen zu „Two Faced“ stehen im Kontrast zu den Kommentaren zum Instagram-Reel zum Song „Casualty“. So meinten dazu einige, dass die Lieder mit Emily Armstrong als Sängerin „immer schlimmer werden“ würden. Manche Follower:innen wünschten sich den 2017 verstorbenen Sänger Chester Bennington zurück.

„Two Faced“ ist nun der fünfte Track, den Linkin Park vor der eigentlichen Platten-Veröffentlichung von FROM ZERO herausbringen. Die bereits zu hörenden Stücke sind: „The Emptiness Machine“, „Over Each Other“, „Heavy Is The Crown“ und „Casualty“.