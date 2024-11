Linkin Park holten sich live Helmet-Support (Video)

„Das war cool“: So klingt es, wenn Linkin Park und Page Hamilton auf der Bühne gemeinsame Sache machen.

Linkin Park touren gerade mit neuer Sängerin Emily Armstrong und ihrem am Freitag, den 15. November, erscheinenden Comeback-Platte FROM ZERO durch die Gegend. Zuletzt war Dallas, Texas, dran. Dort spielte die Nu-Metal-Gruppe ein Set, das 28 Songs umfasste – darunter auch ein überraschendes Duett.

Live-Duett eines zehn Jahre alten Tracks

Mike Shinoda musste breit grinsen, als er den Surprise-Gast für die Show ankündigte. Er bezeichnete den bevorstehenden Bühnen-Besuch von Helmet-Sänger Page Hamilton als ein „besonderes Vergnügen“ für alle Anwesenden. Dann lief er dem 64-Jährigen entgegen und die beiden umarmten sich herzlich.

Im Anschluss stimmten sie gemeinsam „All For Nothing“ an – den Track, den sie bereits vor zehn Jahren zusammen im Studio aufnahmen und der auf dem 2014er Album THE HUNTING PARTY zu finden ist.

Seht hier „All For Nothing“ mit Page Hamilton live:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Umarmungen für Shinoda

Dass es sich bei Hamilton und Shinoda um alte Bekannte handelt, konnte man auch bei der innigen Verabschiedung der beiden auf der Stage zum Ende des Duetts sehen. Was dabei auffiel: Weder zur Begrüßung noch zum Songschluss näherte sich Armstrong dem Helmet-Sänger. Sie ließ lediglich ein „das war cool“ als Kommentar zum Gast-Auftritt verlauten.