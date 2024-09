Linkin Park live in Hamburg: Tickets, Anfahrt, Support, Setlist, Wetter

Am 22. September spielen Linkin Park in der Hamburger Barclays Arena. Alle Infos zum Konzert gibt es hier.

Keine zwei Wochen nach Oasis kündigten auch Linkin Park Anfang September ihre Rückkehr auf die Bühne an. Am Sonntag, den 22. September, ist es schon so weit: Die US-Größen um Sänger, Rapper und Multiinstrumentalist Mike Shinoda treten in Hamburg auf. Hier gibt es alle wichtigen Informationen rund um den Termin.

Tickets

Wie erwartet waren alle Karten für den Auftritt in unter einer Stunde ausverkauft. Zwar ließ die Band ihren Fans kaum Vorlaufzeit, doch das Interesse ist durch die lange Abwesenheit der Band hoch. Zuletzt trat die Gruppe schließlich (auch hierzulande) 2017 auf, nach dem Suizid von Frontmann Chester Bennington folgten sieben Jahre Pause. Mit der umstrittenen neuen Sängerin Emily Armstrong spielen sie nun lediglich sechs Termine weltweit. Für die Show in Hamburg kosteten die Karten zwischen 100 und fast 500 Euro. Auch auf den offiziellen Resale-Portalen der Anbieter Eventim und Ticketmaster gibt es keine Restkarten mehr. Sollten wenige Tage vor dem Auftritt noch einmal welche angeboten werden, ist Schnelligkeit geboten. Wer keine Tickets bekommen hat, kann allerdings auf 2025 hoffen: Das neue Linkin-Park-Album FROM ZERO erscheint erst im November, also nach Ende der laufenden Tournee, wodurch neue Termine bereits im kommenden Jahr wahrscheinlich sind.

Anfahrt und Parken

Wie immer bei Großveranstaltungen ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Zur Barclays Arena nimmt man am besten die S3 oder S5 bis zur Haltestelle „Stellingen – Arenen“. Von dort aus fahren Shuttlebusse zur Halle oder man spaziert etwa 25 Minuten zum Veranstaltungsort. Eine andere Möglichkeit sind die regulären Busse: Die Linie 22 fährt bis „Hellgrundweg/Arenen“, die Linie 180 hält an der Haltestelle „Am Volkspark“.

Wer dennoch auf das Auto angewiesen ist, gibt ins Navigationssystem die Adresse Hellgrundweg 50 ein. Dabei zu beachten: Die Sylvesterallee ist offenbar gesperrt. Die Parkplätze an der Halle kosten 10 Euro und öffnen zwei Stunden vor Einlass. Zwei Stunden nach Veranstaltungsende muss man die Stellplatzfläche wieder verlassen haben – über Nacht zu parken ist nicht möglich, außerdem wird das Gelände nicht überwacht.

Support

Eröffnungs-Act für Linkin Park ist in Hamburg grandson. Der US-amerikanische Musiker schrieb bereits zusammen mit Mike Shinoda Musik – siehe das 2023 erschienene „Half My Heart“. Der Start des Konzerts ist für 20 Uhr angekündigt – ob damit die Show von Linkin Park oder ihrem Support gemeint ist, ist allerdings unklar. Wir empfehlen, früher da zu sein.

Setlist

Nach dem kleinen Comeback-Konzert zur Ankündigung der neuen Sängerin Emily Armstrong spielten Linkin Park bereits zwei Gigs der Tour. Basierend auf den Setlists aus dem Los-Angeles-nahen Inglewood und New York City ergibt sich wohl auch für Hamburg folgende Songauswahl. Sie umfasst das vollständige Schaffen der Band und birgt Referenzen auf Mike Shinodas einstiges Nebenprojekt Fort Minor:

1. Somewhere I Belong

2. Crawling

3. Lying From You

4. Points Of Authority

5. New Divide

6. The Emptiness Machine

7. The Catalyst

8. Burn It Down

9. Waiting For The End

10. Castle Of Glass

11. When They Come Fore Me / Remember The Name

12. A Place For My Head*

13. Given Up

14. One Step Closer

15. Lost

16. Breaking The Habit

17. What I’ve Done

18. Leave Out All The Rest

19. My December

20. Friendly Fire

21. Numb

22. In The End

23. Faint

24. Papercut

25. Keys To The Kingdom

26. Bleed It Out

*An dieser Stelle spielte die Band in Inglewood stattdessen „Lost In The Echo“, eine weitere Veränderung der Setlist ist also denkbar.

Wetter

Die Barclays Arena ist eine Halle, daher wird das Wetter keinen Einfluss auf das Konzerterleben haben. Auch wer lange vor der Halle anstehen wird, sollte nicht von Überraschungen getroffen werden. Bislang verspricht der Wetterbericht Temperaturen von bis zu 23 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit liegt an dem Tag bei maximal 6 Prozent. Es reicht also, wenn sich Fans sich für nach der Show oder wegen des Mangels an Bewegung in der Schlange eine Jacke einpacken (und nebenbei auf Verpflegung achten).