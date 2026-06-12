Linkin Park in München: Emily Armstrong rockt im FC-Bayern-Trikot

Emily Armstrong am Schlagzeug, Mike Shinoda im Fangraben – Linkin Parks erster Abend in der Allianz Arena lieferte unvergessliche Momente.

Die Allianz Arena wird von Rockgitarren beschallt, mehrere tausend Fans singen gleichzeitig im Chor. Nein, der FC Bayern München ist noch nicht zurück – aber dafür sind es Linkin Park. Bei ihrem ersten von zwei Abenden in München zeigen sie, was Fans am Freitag, den 12. Juni, erwartet.

Der Pop-up

Wochenlang wurde spekuliert, was sich Linkin Park Besonderes für München ausgedacht haben. Für Hamburg hatten sie schließlich Fischbrötchen verkauft. Was sollte also der Pop-up in München bereithalten? Schweinshaxen und Sauerkraut? Das hätte Markus Söder wohl gerne gehabt – Linkin Park entschied sich jedoch für eine Kooperation mit dem FC Bayern München. An den Merchandise-Shops gibt es daher ganz besondere Trikots zu kaufen. Der Bezug zum FC Bayern leuchtet ein.

Das Herz der Bayern-Fans dürfte am ersten Showabend noch ein wenig höher gesprungen sein, als Emily Armstrong in einem FC Bayern-Trikot auftauchte. Doch nicht nur das Farbe-Bekennen war eine Besonderheit der Show. So war die Sängerin während eines Songs auch an den Drums zu sehen: Armstrong schnappte sich die Drumsticks und lieferte ab. Multitalent statt multipler Vorwürfe – die Frontsängerin, die zu Beginn ihrer Linkin-Park-Karriere Scientology Anschuldigungen begegnen musste, scheint mittlerweile von fast allen Fans angenommen zu sein.

Wer auf echten Kontakt mit den Linkin-Park-Stars hofft, könnte beim zweiten Showabend Glück haben. Laut Münchener „Abendzeitung“ sprang Mike Shinoda bei einem energiegeladenen Freestyle-Mix aus „Step Up“ und „Remember The Name“ in den Graben vor der Bühne zu den Zuschauer:innen. Einem Fan schenkte er dabei sogar seine signierte Cap. Glück muss man haben.

Chester Bennington und das Erbe der Band

Einzige Kritik mancher Fans: die fehlende Würdigung des ehemaligen Frontmanns Chester Bennington. Kein eingeblendetes Bild und keine Erinnerung durch das Stadionmikrofon gedachten seiner. Dabei könnten sich Linkin Park einiges von den deutschen Rapper:innen BHZ abschauen, die bei jedem ihrer Auftritte eine „Lang lebe Pablo“-Fahne schwenken.

Am Ende bleibt dennoch ein unvergesslicher Abend für viele – einer, an dem sie die größten Hits, alte wie neue, von Linkin Park gehört haben. Eine Setlist vollgepackt mit Songs wie „In The End“ oder „Numb“ kann schließlich kaum enttäuschen.