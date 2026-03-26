Listen to Berlin 2026: Eine Chance für die Musikszene der Hauptstadt

Listen to Berlin 2026 öffnet die Bewerbungsphase. Alle Genres willkommen – Einsendeschluss 28. April

Die Berliner Musikszene bekommt wieder eine ihrer weiteren Bühnen: Die Bewerbungsphase für Listen to Berlin 2026 ist offiziell eröffnet.

Die Initiative der Berlin Music Commission richtet sich an Musiker:innen aus der Hauptstadt und bietet eine essenzielle Plattform für aktuelle Popmusik aus Berlin.

Bewerbungsfrist und Zielgruppe

Ab sofort können sich Künstler:innen bewerben, Einsendeschluss ist der 28. April 2026. Zugelassen sind Musiker:innen ab 22 Jahren sowie Nachwuchs-Acts zwischen 14 und 21 Jahren in der Kategorie Youth. Die Einreichung kann durch Solo-Acts, Duos und Bands sowie durch Labels, Produzent:innen oder Verleger:innen erfolgen. Die wichtigste Voraussetzung: Der Lebensmittelpunkt der Acts muss in Berlin liegen.

Mit der Bewerbung qualifizieren sich Acts automatisch für mehrere Formate innerhalb von Listen to Berlin: Compilation, Live-Formate und Awards. Darüber hinaus sind alle Genres der populären Musik willkommen – von Indie und HipHop bis hin zu Elektro und R&B.

Das sind die Voraussetzungen

Die Anforderungen sind klar definiert: Cover-Songs sind nicht zugelassen. Außerdem sollte der Track frühestens ab dem 1. April 2025 veröffentlicht worden sein oder noch unveröffentlicht sein.

Zudem sollte es sich um eine professionelle, veröffentlichungsreife Aufnahme mit hochwertigem Mixing handeln. Das finale Mastering übernimmt die Berlin Music Commission.

Neben der Studioaufnahme spielt auch die Bühnenpräsenz eine wichtige Rolle. Bewerber:innen müssen ein 20 bis 50-minütiges Live-Set mit eigenen Songs präsentieren können und dabei auf Cover verzichten. Acts, die es auf die Compilation schaffen, kommen anschließend auch für Live-Formate in Betracht.

Youth-Kategorie: Förderung für junge Talente

Für junge Acts gelten gesonderte Regeln: Die Altersgrenze liegt zwischen 14 und 21 Jahren. Bei Bands darf der Altersdurchschnitt 21 Jahre nicht überschreiten, und Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung. Insgesamt sind drei der 21 Plätze auf der Compilation exklusiv für Youth-Acts reserviert.

Weitere Teilnahmebedingungen

Die Rechteinhaber:innen stellen die Songlizenz kostenfrei zur Verfügung, und die GEMA-Gebühren werden von der Berlin Music Commission übernommen. Allerdings sind Acts, die bereits auf der Compilation des Vorjahres vertreten waren, von der Teilnahme ausgeschlossen.

Warum sich die Bewerbung lohnt

Listen to Berlin gilt als wichtiger Seismograf der Hauptstadt-Szene. Die Compilation und die angeschlossenen Live-Formate bieten dabei nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Zugang zu einem professionellen Netzwerk aus Industrie, Medien und Veranstaltern. Damit gehört die Initiative zu den relevantesten Förderformaten für Berliner Popmusik.

Alle Details zur Bewerbung gibt es auf der offiziellen Website von Listen to Berlin.