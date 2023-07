Tied to the Noughties: Electro-Pop, der einen in die Jahrtausendwende zurück beamt.

Digitale Nostalgie: Wenn bei „Amöban", dem ersten Stück des siebten Albums von Little Dragon aus Göteborg, nach knapp einer Minute die Breakbeats einsetzen, beamt sich das Pop-Herz zurück in die frühen Nullerjahre, als sich TripHop und Drum'n'Bass begegneten, nach dem Motto: Melancholie trift Hyperaktivität. Amazon Und so geht es weiter: „Frisco" besitzt einen verschleppten House-Beat – mal eben schauen, ob die alten Basement-Jaxx-Platten noch irgendwo herumstehen. Und weil der darauffolgende Titeltrack problemlos Teil des Metronomy-Albums NIGHTS OUT von 2008 gewesen sein könnte, liegt das Urteil auf der Hand: SLUGS OF LOVE ist eine astreine Nuller-Electro-Pop-Revue. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Dazu passt auch der Auftritt von Damon Albarn beim Song „Glow", der zunächst als sanft pulsierende R'n'B-Ballade daherkommt, um dann eine der Albarn-typisch verträumten Sehnsuchtsmelodien zu erhalten. Zusammengehalten wird das Album von Sängerin und Songwriterin Yukimi Nagano, deren Vocals den stellenweise konstruiert wirkenden Tracks die notwendige Portion Seele schenken. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify