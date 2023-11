Sie schlossen ihre „So Much For (Tour) Dust“-Tour in der Max-Schmeling-Halle ab. Wir waren dabei.

Fotos: Fall Out Boy live in Berlin: Pyro-Overdose zum Tourabschluss (Fotos) Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz Fall Out Boy live in Berlin Copyright: Erik Lorenz

Am Mittwoch, 08. November, absolvierten Fall Out Boy ihren Abschluss der „So Much For (Tour) Dust“-Tour in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Fotograf Erik Lorenz war dabei und hat die Show-Höhepunkte mit seiner Kamera festgehalten und uns dazu auch noch seine Eindrücke des Gigs geschildert:

„Bei der letzten von insgesamt vier Deutschland-Konzerten wurde noch einmal ein feuriges Finale abgeliefert. Die vier Emo-Pop-Punker aus Chicago setzten dabei nicht nur auf altbekannte Hits, sondern auch auf sehr viel Show-Elemente als Hingucker. Schon in den ersten Songs wurden die Flammenwerfer und Pyro-Elemente angezündet und schließlich spuckte selbst der Bass von Pete Wentz unermüdlich Feuer.

Weitere Highlights: Die immer wieder wechselnden Bühnenbilder, inklusive eines riesigen bewegenden Dobermann-Kopfs, der auch das im Frühjahr erschienene Cover von SO MUCH (FOR) STARDUST zierte. Und Pete Wentz, der immer wieder das Publikum mit Ansagen unterhielt, ließ sich auch nicht den Weg durch die Masse nehmen, um anschließend auf einer Mini-Bühne im FOH Tower auch für die weiter hinten stehenden Zuschauenden gut sichtbar zu spielen. Obendrauf gab es Ozzy-Osbourne-Cover, Piano-Einsatz und unermüdlich Hits. Die Show wurde tatsächlich an keiner Stelle langweilig.“