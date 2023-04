Live in Berlin: So furios feierten BLOND ihren Tour-Auftakt im Festsaal Kreuzberg

Neues Album am Start, ein gutes Dutzend Gäste auf der Bühne. Die Chemnitz-Allstars gehen mit Schmackes in die Festivalsaison 2023.

Ein für eine feministische Frauenband mit Bassist ungewöhnlicher „Chant“ hallt durch den ausverkauften „Festsaal Kreuzberg“. Über 1.000 zumeist weibliche Stimmen rufen „Auf geht’s BLOND: Kämpfen!! Und SIEGEN!!“ Ein rhythmische Hammer-Choral, den man unterstützt von Getrommel, an den Wochenenden (auch) in bundesdeutschen Fußballstadien hört. Ironie? Eine martialische Form der Selbstermächtigung.

Jedenfalls war die Stimmung an jenem Freitagabend im ehemaligen Berliner Grenzstreifen zwischen WEST und OST prächtig für das Trio aus dem ehemaligen Karl-Marx-Stadt. Zum Tribünengepolter erklangen Disco-Klassiker über die Lautsprecher-Anlage. Ein eklektischer Mix, der in etwa die Ausgangslage vor dem heutigen, allerersten Blond-Konzert im Frühjahr 2023 vermittelt. Alle Systeme auf VOLLE POWER!

Das seid ihren Jugendtagen existierende Kumpels-Trio war ja wie so viele andere auch in eine unfreiwillige Pandemie-Pause gekachelt. Besonders zu Beginn einer Karriere nach dem Debüt MARTINI SPRITE ein echter Tiefschlag, der mit guter Laune und stabilem Selbstbewusstsein überwunden werden konnte.

Umso mehr ist der soeben erschienene Nachfolger PERLEN ein Grund die Schlagzahl nochmal zu erhöhen. Schon das Teaser-Video von Nina (Gesang, Gitarre) und Lotta Kummer (Gesang, Schlagzeug) sowie Bassmann Johann Bonitz war ein echter Hingucker der „Modefimmel-Crew by Heart“.

Für ihren furiosen Berliner Gig hatten sich BLOND eine ganze Busladung Gäste mitgebracht, nach einer herzigen Fanbegrüßung kamen die Fans gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Hier im Telegram-Stakkato: „Ich sage ja“ zelebriert mit Power Plush, viel bejubelt „So schön“ quasi Familien-intern mit Kraftklub; die sehr schöne Autobahn-Raststätten-Hymne „Sanifair Millionär CYPHER“ (darauf muss man erst mal kommen…) mit Jakob und Djamin von Leoniden:

„Sanifair-Millionär, Sanifair-Millionär = Sanifair-Millionär hat den Highway Flair

Sanifair-Millionär, Sanifair-Millionär =Sanifair-Millionär regelt den Verkehr..“

Eine Art Moritat meets Alltags-Rap, für das sich bestimmt auch die Verkehrs-Redaktion der ARD interessieren dürfte, wenn man wieder eine STAU-Berichterstattung ansteht: „Schüchterne Blase, Keim-Phobie = Kleingeld, das habe ich trotzdem nie = Auf der Suche nach einer sauberen Toilette = Schleiche ich wie ein Schatten durch die Raststätte..“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die lustig-kämpferische Gleichberechtigungs-Hymne „Männer“ (zusammen mit Rapperin addeN), bei der es wie im US-Disco-Klopper „It´s Raining Men“ – in einer Art Punkversion – Männer im Quadrat regnet.

Kurzum: BLOND in Höchstform. Eine modular zu modifizierende Glamour-Show mit allerlei Kostüm-Gags, die für die kommende Herbst-Tour (ab dem 20. November, Auftakt in Dresden) höchste Unterhaltung verspricht, ohne durch Dauer-Druckbetankung zu nerven. Oder bereits im Mai 2023 auf dem Campus Festival in Konstanz am Bodensee.