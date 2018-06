Mit der Festivalsaison im Sommer ist das ja immer so ’ne Sache: Es gibt so viele gute Festivals, manche davon sogar am gleichen Wochenende, dass es eigentlich von Vornherein völlig utopisch ist, wirklich alles eigentlich Sehenswerte auch sehen zu können. Da muss man zwangsläufig Kompromisse machen. Bei vielen auf der Liste steht bestimmt auch das Maifeld Derby. Zum achten Mal findet das dreitägige Festival vom 15. bis 17. Juni auf dem Gelände des Maimarkts in Mannheim statt. Dieses Jahr mit dabei: Acts wie Nils Frahm, Jon Hopkins und Sudan Archives. Leider keine Zeit, an diesem Wochenende nach Mannheim zu fahren? Kein Problem, wir haben da was für Euch.

Auch interessant Maifeld Derby 2018: Alle Festival-Infos zum Mannheim-Wochenende mit Eels, The Kills, BRMC und vielen mehr Bereits im vergangenen Jahr hat der deutsch-französische Sender arte das Maifeld Derby im Stream übertragen – und macht das, weil’s so schön war, auch in diesem Jahr. Wir haben für Euch die besten Konzerthighlights des Festivals im Stream, u.a. mit Rhye, Ibeyi, Editors, Kid Simius, Kat Frankie und den Editors. Hier gibt es für jeden Tag den passenden Stream und das dazugehörige Programm.

Das Programm für Freitag, 15. Juni:

Leyya Palastzelt 18:00

Great News Fackelbühne 18:40

Ibeyi Palastzelt 19:20

Klangstof Fackelbühne 20:15

Rhye Palastzelt 21:00

Das Programm für Samstag, 16. Juni:

5K HD Palastzelt 16:00

Chocolat Fackelbühne 16:40

Hinds Palastzelt 17:20

Kid Simius Fackelbühne 18:05

All them Witches Fackelbühne 19:50

Neurosis Palastzelt 20:40

The Wombats Fackelbühne 21:50

Editors Palastzelt 23:00

Das Programm für Sonntag, 17. Juni:

Golden Dawn Arkestra Fackelbühne 12:30

Kat Frankie Palastzelt 14:40

Gus Dapperton Fackelbühne 15:30

Black Rebel Motorcycle Club Fackelbühne 19:20