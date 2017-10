Livestream: The National in der Elbphilharmonie Hamburg

Am 20.10 und 21.10 kuratiert Bryce Dessner unter dem Namen „Reflektor Bryce Dessner” in der Elbphilharmonie in der Hansestadt Hamburg, das Konzert von The National im Großen Saal der Elbphilharmonie zählt dabei zu den Highlights in dieser Konzertsaison. Die Nachfrage nach den Karten war so überwältigend, dass natürlich nicht alle Fans dabei sein können.

Kleiner Trost: Die Band entschied sich dazu, das Konzert in kompletter Länge live im Stream in die Welt zu übertragen. Am 21.10.2017 ab 21 Uhr kann der Stream online abgerufen werden. Wer am Samstagabend noch nichts vorhat, kann also Matt Berninger & Co. einfach zu Hause genießen.

The National haben gerade erst, am 8. September 2017, ihr mittlerweile siebtes Album SLEEP WELL BEAST veröffentlicht.

Anlässliches ihres neuen Albums besuchten wir The National in New York. Unsere Titelgeschichte aus dem Musikexpress 9/2017 könnt Ihr hier in voller Schönheit und Länge nachlesen.