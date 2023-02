Lizzo covert „Unholy“ von Sam Smith und Kim Petras

Lizzo hat während eines Auftritts in der BBC Radio 1 Live Lounge „Unholy“ von Sam Smith und Kim Petras gecovert – Liveband, Backgroundsängerinnen und Querflötensolo inklusive. Seht hier einen Mitschnitt ihrer Version.

Neben dem „Unholy“-Cover präsentierte Lizzo ihren eigenen Song „About Damn Time“ von ihrem aktuellen Album SPECIAL. Für den gewann sie jüngst einen Grammy in der Kategorie „Record Of The Year“, während der Remix vom deutschen DJ Purple Disco Machine in der Kategorie „Best Remixed Recording“ gewann.

Sam Smith und Kim Petras wurden für „Unholy“ bei den Grammys 2023 in der Kategorie „Best Pop Duo / Group Performance“ ausgezeichnet. Für ihren dazugehörigen Auftritt ernteten sie viel Lob, aber auch Kritik von Konservativen, die in Outfit und Musik Satanismus sahen.

Alle drei Künstler*innen traten zuletzt auch bei den BRIT Awards 2023 auf.