Kim Petras interpretiert die Bedeutung von „Akzeptiere dich selbst“ neu

Kim Petras hat ein paar aufmunternde Worte für ihre transsexuellen Fans und erzählt von ihrem Weg als Teenager. Am Montag postete der Star eine „kleine Pride-[Monat]-Nachricht“ über Selbstakzeptanz.

„Akzeptieren Sie sich selbst‚ war etwas, das mir Ärzte und Psychologen häufig sagten, als ich mit 8, 10, 12 und 16 Jahren zu ihnen ging … Im Sinne von ‘Sie können immer noch Make-up tragen und sich als was auch immer präsentieren, aber warum sollten Sie so weit gehen müssen’“, schrieb sie in einer Instagram Story. „Warum kannst du dich nicht einfach selbst akzeptieren?“

„Sie konnten nicht begreifen, dass ich mich selbst akzeptiert habe, seit ich denken kann, und alles akzeptiert habe, von dem ich wusste, dass ich es tun musste, um ich selbst zu sein“, fügte sie hinzu.