BRIT Awards 2023: Harry Styles räumt ab

Am Samstag wurden in London die renommierten BRIT Awards verliehen. Großer Gewinner des Abends war Harry Styles. Er gewann Preise in allen vier Kategorien, in denen er nominiert war: „bester Künstler des Jahres“, „bestes Album des Jahres“ (für HARRY’S HOUSE), „bester Song“ (für „As It Was“) und „bester Pop/R&B-Act“.

In seiner Dankesrede erklärte Styles, dass dieser Abend für ihn etwas ganz Besonderes und er stolz sei, ein britischer Künstler „in der Welt da draußen“ zu sein. Ferner betonte er, dass er sich seines Privilegs sehr bewusst sei – und stellte damit indirekt einen Teil seines Dankesrede bei den Grammys 2023 klar, für den er Kritik erntete. Dort gewann er ebenfalls mehrere Preise und befand dort: „So etwas passiert Leuten wie mir nicht sehr häufig“. Seinen Gewinn bei den BRIT Awards widmete er den Sängerinnen Rina Sawayama, Charli XCX, Florence Welch, Mabel und Becky Hill.

Beyoncé, die neben Styles bei den Grammys zu den großen Gewinner*innen gehörte, gewann auch bei den BRIT Awards zwei Preise, erschien jedoch nicht persönlich. Die Indierockband Wet Leg, ebenfalls bei den Grammys ausgezeichnet, wurde wie Styles in vier Kategorien nominiert und gewann zwei von ihnen.

Hier eine Übersicht aller Nominierten und Gewinner*innen bei den BRIT Awards 2023:

Song of the Year with Mastercard supported by Capital

Aitch & Ashanti – ‘Baby’

Cat Burns – ‘Go’

Dave – ‘Starlight’

Ed Sheeran & Elton John – ‘Merry Christmas’

Eliza Rose – ‘B.O.T.A. (Baddest Of Them All)

George Ezra – ‘Green Green Grass’

Harry Styles – ‘As It Was’

Lewis Capaldi – ‘Forget Me’

LF System – ‘Afraid To Feel

Sam Smith & Kim Petras – ‘Unholy’

New Artist

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Artist of the Year

Central Cee

Fred Again

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Group of the Year

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

International Group of the Year

Blackpink

Drake & 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C.

Gabriels

Best Pop/R&B Act supported by Capital

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Rock/Alternative Act

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Dance Act

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again

Hip Hop/Grime/Rap Act

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carter

Stormzy

International Artist of the Year

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

International Song of the Year

Beyoncé – ‘Break My Soul’

David Guetta & Bebe Rexha – ‘I’m Good (Blue)’

Fireboy DML & Ed Sheeran – ‘Peru’

Encanto Movie – ‘We Don’t Talk About Bruno’

GAYLE – ‘abcdefu’

Jack Harlow – ‘First Class’

Lizzo – ‘About Damn Time’

Lost Frequencies & Callum Scott – ‘Where Are You Now’

One Republic – ‘I Ain’t Worried’

Taylor Swift – ‘Anti-Hero’

Album of the Year